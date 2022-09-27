Ким Кардашьян сообщила, что пока не готова к новым отношениям и не ищет нового мужчину

Модель и звезда телешоу прямо сказала во время интервью, что хочет заниматься семьей и учебой

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41-летняя Ким Кардашьян появилась на шоу Келли Рипы и Райана Сикреста и рассказала о своей личной жизни. Звезда призналась, что "не готова" к новым отношениям после развода с Канье Уэстом и романа с Питом Дэвидсоном. Об этом пишет Daily Mail.

Она сказала, что ей просто нужно побыть одной, прежде чем она начнет ходить на свидания снова.

"Я просто не готова и я ничего и никого не ищу", — сказала мать четверых детей, которая пытается закончить юридический факультет.

Ведущие спросили ее о том, с каким мужчиной она видит себя в будущем и Ким, не задумываясь, сказала, что "ни с каким".

Келли посоветовала Кардашьян "держаться подальше от приложений для знакомств", а Ким сообщила, что приложения вроде Match или Tinder, она даже не рассматривает.

"Я уже говорила раньше, может быть, мне стоит попробовать встречаться с врачом или ученым. Так что, возможно, группа адвокатов или ученых протянет мне руку помощи. Но пока я просто не готова", — резюмировала телезвезда.

Она отметила, что пока хочет посвятить себя детям, закончить обучение на юриста и больше времени уделять себе. Много времени занимает сейчас и ее смена имиджа: с недавних пор Ким стала блондинкой. По ее словам – покраска волос в идеальный блонд занимает восемь часов и иногда это утомляет.

На шоу, к слову, Ким Кардашьян появилась в шикарном образе от Balenciaga: топе, ярких брюках с тигровым принтом и ботильонах в тон. А образ она дополнила серьгами от этого же бренда в виде кредитных карт.

[ + – ] Ким Кардашьян идет на интервью Фото: Getty Images

Но ее нельзя назвать поклонницей только одного дома моды. Так, на недавнем шоу Dolce&Gabbana Ким появилась в кастомном платье. Оно потрясающе смотрелось на фото, но, как оказалось, ходить в нем можно было только с помощью двух сопровождающих.