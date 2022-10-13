Ким Кардашьян была вынуждена усилить охрану детей из-за Канье Уэста

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян оплатила дополнительную охрану частной школы Donda, где учатся ее дети.

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К такому решению она пришла после того, как ее бывший муж, рэпер Канье Уэст раскрыл название учебного заведения в своих социальных сетях. Об этом сообщает издание Tmz.

Чтобы избежать проникновения на территорию школы хейтеров Уеста или Кардашьян, администрация приняла решение повысить безопасность. За дополнительные меры безопасности платить будет Ким.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Сама знаменитость не комментирует ситуацию. Ким не раз признавалась в том, что постарается сохранить дружеские отношения с репером, чтобы не страдали их общие дети.

Пара развелась в 2021 году после почти семи лет брака. Они являются родителями девятилетнего Норта, шестилетнего Сейнта, четырехлетнего Чикаго и трехлетнего Псалма.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян пока не готова к новым отношениям и не ищет нового мужчину.