В США мужчина сорвал джекпот в $2 миллиона после того, как выиграл миллион (фото)

Американцу Фаррису Фрэнку все еще трудно поверить в то что он стал победителем во второй раз. Мужчина планирует потратить часть своего нового выигрыша на отпуск со своей женой.

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41-летний Фаррис Фрэнк из Северной Каролины сорвал джекпот в размере двух миллионов долларов менее чем через два года после того, как он выиграл миллионный приз. Об этом сообщает UPI.

Американец рассказал, что был за городом на строительных работах, когда остановился в Handy House на улице Arendell в Морхед-Сити и купил лотерейный билет Diamond Dazzler.

Мужчина, который в июле 2021 года выиграл джекпот в размере $1 млн по скретч-билету, обнаружил, что выиграл главный приз в размере $2 млн.

"Это круто, потому что в первый раз я выиграл в двух милях от моего дома, а в этот раз — в четырех с половиной часах езды. Каковы шансы, что я окажусь там именно в тот момент времени?" — сказал Фрэнк.

Американец сказал, что всегда подозревал, что в будущем его ждет еще один джекпот. Мужчина рассказал, что за день до победы его друг спросил у него, каково это выиграть миллион долларов. Фрэнк ответил, что собирается удвоить свой выигрыш.

Фаррис Фрэнк со своим первым джекпотом Фото: North Carolina Education Lottery

Победитель сказал, что ему все еще трудно поверить в свой второй джекпот.

"Я не знал, сон это или явь. Некоторое время я был просто в шоке", — сказал он.

Миллионер потратил свой первый выигрыш на свадьбу о которой мечтал долгое время. Сейчас он планирует потратить часть своего нового выигрыша на отпуск со своей женой.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что в США женщина сорвала джекпот, доверившись внутреннему голосу. Американка Венди Хестер шла в супермаркет за продуктами когда ее остановил "голос в голове" и посоветовал приобрести победный лотерейный билет. Теперь женщина может купить дом и погасить кредит.