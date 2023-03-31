У США чоловік зірвав джекпот у $2 мільйони після того, як виграв мільйон (фото)

Американцю Фаррісу Френку все ще важко повірити, що він став переможцем вдруге. Чоловік планує витратити частину свого нового виграшу на відпустку зі своєю дружиною.

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41-річний Фарріс Френк із Північної Кароліни зірвав джекпот у розмірі двох мільйонів доларів менш як через два роки після того, як він виграв мільйонний приз. Про це повідомляє UPI.

Американець розповів, що був за містом на будівельних роботах, коли зупинився у Handy House на вулиці Arendell у Морхед-Сіті та купив лотерейний білет Diamond Dazzler.

Чоловік, який у липні 2021 року виграв джекпот у розмірі $1 млн за скретч-білетом, дізнався, що виграв головний приз у розмірі $2 млн.

"Це круто, тому що вперше я виграв за дві милі від моєї домівки, а цього разу — за чотири з половиною години їзди. Які шанси, що я опинюся там саме в той момент часу?" — сказав Френк.

Американець розповів, що завжди підозрював, що в майбутньому на нього чекає ще один джекпот. Чоловік сказав, що за день до перемоги його друг запитав у нього, як це виграти мільйон доларів. Френк відповів, що має намір подвоїти свій виграш.

Фарріс Френк зі своїм першим джекпотом Фото: North Carolina Education Lottery

Переможець сказав, що йому все ще важко повірити у свій другий джекпот.

"Я не знав, сон це чи дійсність. Деякий час я був просто в шоку", — сказав він.

Мільйонер витратив свій перший виграш на весілля про яке мріяв довгий час. Наразі він планує витратити частину свого нового виграшу на відпустку зі своєю дружиною.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт із Вотфорда та його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як були названі виграшні номери.

Також повідомлялося, що у США жінка зірвала джекпот, довірившись внутрішньому голосу. Американка Венді Хестер йшла до супермаркету за продуктами, коли її зупинив "голос у голові" і порадив придбати переможний лотерейний білет. Тепер жінка може купити будинок та погасити кредит.