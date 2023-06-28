Вновь Россия: "путешественник во времени" назвал дату начала Третьей мировой войны (видео)

Ино Аларик, который утверждает, что знает о событиях из будущего, поделился своими прогнозами в соцсети. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли и визитах инопланетян.

Related video

Пользователь TikTok Ино Аларик, который называет себя "путешественником во времени из 2671 года", говорит, что обладает точной информацией о времени и характере возможной Третьей мировой войны. Об этом пишет DailyStar.

Видео на канале мужчины быстро стают вирусными и набирают тысячи и миллионы просмотров. В своих предыдущих роликах он рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и даже открытии порталов, ведущих в другие измерения.

Сейчас Аларик заявляет, что до начала Третьей мировой войны осталось "всего два года". По его утверждению, она начнется с "нападения России на одну из стран НАТО".

Пользователи TikTok разделились в своих мнениях относительно таких заявлений и начали активно обсуждать их в комментариях, спрашивая у самопровозглашенного "путешественника во времени", могут ли они стать реальностью. Многие люди начали задавать свои вопросы о вероятном будущем.

"Эй, radianttimetraveler, может ли вторжение в Украину стать реформированием Советского Союза?", — написал один из пользователей TikTok.

Ино Аларик также рассказал, что республиканец Рон ДеСантис станет следующим президентом США и что инопланетяне уже высадились на Землю, планируя забрать то, что им принадлежит. Кроме этого он отметил, что его "машина времени" находится в хорошо защищенном бункере, доступ к которому имеют лишь четыре человека, которые являются путешественниками во времени.

Ранее Фокус писал, что к мужчине спустя 50 лет вернулось школьное кольцо. Сотрудники полиции проводили обыск по делу о краже меди, в ходе которого было обнаружено украшение, принадлежащее выпускнику средней школы Needham Broughton 1965 года с инициалами "MP".

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.