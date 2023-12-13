Китай вступит в войну и наступит голод: раскрыт новый прогноз Нострадамуса на 2024 год

Известному астрологу приписывают предсказание прихода к власти Гитлера, терактов 11 сентября и даже пандемию Covid-19.

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Знаменитый французский астролог XVI века Нострадамус сделал ряд прогнозов на 2024 год. Согласно его тексту Les Propheties ("Пророчества, 1555 г.), в грядущем году нас ждет глобальная война, гуманитарная катастрофа и королевские беспорядки, пишет издание New York Post.

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Начнется к концу года: "живой Нострадамус" предсказал волну стихийных бедствий (фото)

Нострадамус изложил свое видение будущего в 942 поэтических стихах. И хотя его прогнозы, мягко говоря, расплывчаты, астрологу приписывают предсказания прихода к власти Адольфа Гитлера, убийства президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября и даже пандемии Covid-19.

Вот, что Нострадамус спрогнозировал на 2024 год:

Китай вступит в войну

Нострадамус предсказал "морские битвы" и заметил, что "красный противник побледнеет от страха, навеяв ужас в великом океане".

Есть предположение, что "красный противник" — это Китай со своим красным флагом. "Морская битва" может обозначать напряженность вокруг Тайваня. К слову, именно Китай имеет самый большой военно-морской флот в мире.

Климатическая катастрофа

Климатический кризис стал очевидным в последние годы. Значительно возросло количество засух и лесных пожаров, температура воздуха на планете неуклонно поднимается. Нострадамус пишет, что будет только хуже.

"Сухая земля станет еще суше, а потом будут большие наводнения. Придет большой голод, вызванный волной чумы", — написал он.

Падение короля

В одном из отрывков его текста говорится о том, что "король островов" будет изгнан силой: "Будет помазан новый король, который на долгое время утихомирит землю". Можно предположить, что Нострадамус имел в виду короля Карла III.

Нострадамус изложил свое видение будущего в 942 стихах. Фото: Pinterest

Кстати, самые страшные прогнозы Нострадамуса на 2023 год еще так и не сбылись, а год уже подходит к концу. Пророк предсказал приход антихриста, а также полномасштабную Третью мировую войну.

Ранее Фокус сообщал, что Нострадамус предсказал смертоносную жару в Европе в 2023 году.