Самый толстый мишка в мире. На Аляске стартовало главное соревнование года: кто съест больше лосося

В национальном парке Катмай началась неделя жирного медведя 2023 — пользователи голосуют за животное, которому удастся набрать самый большой вес.

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Это удивительное соревнование впервые было проведено в 2014 году, его основал бывший смотритель национального парка Катмай на Аляске Майкл Фитц. Во время Недели жирного медведя пользователи могут онлайн наблюдать за поведением животных, которые отправляются на охоту за лососем, и голосовать за того, кому удастся набрать за это время самый большой вес, пишет BBC.

Каждый год бурые медведи национального парка собираются вдоль берегов реки Брукс, чтобы вдоволь наестся лосося, плывущего вверх по течению. По сути, главная цель животных: набрать как можно больше килограммов к зиме.

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Каждый год смотрители отбирают два десятка медведей, которые участвуют в соревнованиях Fat Bear Week, а фанаты в конечном итоге с помощью голосования определят победителя. Фаворитами этого года стали:

480, он же Отис — 27-летний бурый медведь весом около 544 кг;

747, или Кольбер — двукратный чемпион Fat Bear Week, с весом около 544 кг.

Однако смотрители считают, что достойную конкуренцию опытным участникам Недели жирного медведя также может составить новичок, известный как 806 Jr. Исследователи сообщают, с момента рождения его вес увеличился на рекордные 7 000%, что делает его достойным конкурентом. В данный момент малыш бурого медведя весит всего 31 кг, что не сравнится с более взрослыми животными, однако наблюдения показывают, что именно малыши, как правило, дают самый большой скачок в это время.

Медведь 480, он же Отис, стареет, но его терпеливый подход к охоте помог ему набрать массу Фото: Katmai National Park

По словам Фитца, увы, в Неделе жирного медведя участвовать могут далеко не все. Это "игровое поле" не разделено по полу, размеру или возрасту, а потому животные изначально не находятся в равных условиях. Например, самки с детенышами никогда не смогут победить в этом соревновании, так как их вес значительно меньше самцов и самок без потомства.

Статистика свидетельствует о том, что в 2022 году около 10 миллионов человек подключились к прямой трансляции из парка Катмаи. К слову, пользователям нравится наблюдать не только за тем, как медведи набирают вес, но и затем, как они борются за позиции в лучших местах для рыбалки.

Фитц отмечает, за шестимесячный период в Катмае бурым медведям необходимо съесть приблизительно годовой запас еды, чтобы накопить достаточно жира и пережить зиму. Хороший дневной улов животных составляет около 10 лососей, однако они способны съесть намного больше. Например, однажды смотрители наблюдали, как медведь поглотил 42 лосося, а это, на секундочку, около 189 000 калорий, всего за 5 часов.

Совсем недавно, 16 июля, 806-младший похудел Фото: Katmai National Park

Потребление такого количества еды непременно приведет к значительному увеличению веса, причем весенние детеныши, как 806 Jr, совершат одни из самых больших скачков. После рождения в январе малыши, как правило, весят около 0,5кг, но к концу осени их вес составляет уже около 30 кг.

Отметим, что поклонники могут голосовать на сайте Explore.org каждый день конкурса, с 4 по 10 октября, с 16:00-01:00 по Гринвичу.

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