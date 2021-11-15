Автопроизводители откажутся от бензиновых двигателей: в списке Mercedes-Benz

Правительства трех стран, которые являются крупнейшими автопроизводителями, отказались подписывать декларацию в Глазго.

Ряд автокомпаний согласились к 2040 году отказаться от производства машин с бензиновыми двигателями. Декларация была подписана по итогам конференции по изменению климата в Глазго, сообщает The New York Times.

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В списке производителей, которые взяли на себя такое обязательство – BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.

Их конкуренты BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group отказались от такой инициативы. В перечне тех, кто воздержался — правительства США, Китая и Японии, где выпускают огромное количество автомобилей.

Отмечается, что упомянутые страны не согласились подписывать декларацию, поскольку это требует значительных инвестиций компаний в технологии, в то время, когда правительства не дали обещаний обеспечить инфраструктуру зарядки электрокаров.

Основной целью конференции в Глазго является мобилизация усилий стран для выполнения целей, поставленных Парижским соглашением по климату. Задачей соглашения является значительное уменьшение выбросов парниковых газов к 2030 году, а к середине столетия планируется и вовсе достичь нулевого уровня выбросов.

Напомним, в отчете метеорологического агентства ООН сообщили, что концентрация парниковых газов в мире в прошлом году достигла рекордного уровня. Отмечается, что зафиксированные темпы выбросов далеко отходят от норм, прописанных Парижским соглашением в 2015 году.