Кортеж Джо Байдена прибув в Капітолій (відео)

Раніше в Капітолій приїхав Барак і Мішель Обами, Білл і Хілларі Клінтони.

У складі кортежі, який віз новообраного президента було 38 транспортних засобів, повідомляє ТАСС.

Джо Байден разом зі своєю сім'єю прибув в Капітолій для церемонії інавгурації. В умовах пандемії вона буде відбуватися з обмеженнями і мінімальним присутністю іноземних гостей і глядачів. Україна на інавгурації представить посол України в США Володимир Єльченко.

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На сторінці Джо Байдена в Твіттері раніше з'явився твіт: "Це новий день в Америці".

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Барак Обама також вітає Байдена з перемогою на виборах. "Вітаю мого друга президента Джо Байдена. Прийшов твій час", — пише екс-президент США.

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Нагадаємо, церемонія інавгурації розпочнеться о 18:15 за Києвом, її можна буде дивитися в прямому ефірі телеканалу "UA: Перший" і в Твіттері Джо Байдена.

Раніше стали відомі перші укази Байдена, коли він прийме пост президента.