"Это твой час!" – Обама обратился к Байдену за считанные часы до принятия присяги

Бывший президент-демократ добавил фото, на котором он идет в обнимку с новым лидером США по Белому Дому.

44-й президент Соединенных Штатов Америки, предшественник Дональда Трампа Барак Обама поприветствовал своего соратника по "Демократической партии" новоизбранного президента Джо Байдена.

"Поздравляю моего друга, президента Джо Байдена! Это твой час", – написал Обама у себя в Twitter, не дождавшись 10:00 утра по Вашингтонскому времени (примерно в 16:40 по Киеву) и отметил в публикации Байдена. Кроме того бывший президент-демократ добавил фото, на котором он идет в обнимку с новым лидером США:

[ + – ] Twitter / @BarackObama

Менее чем за час публикация набрала почти 600 тысяч лайков и 90 тысяч ретвиттов. Примерно в то же самое время сам Байден запостил у себя в Twitter следующее короткое заявление: "Это новый день для Америки".

Как сообщает американский канал "CNN", без послания Байдену не обошелся и пока еще действующий президент США Дональд Трамп. Как отмечается в материале, в соответствии с традицией, Трамп оставил своему преемнику на главном рабочем столе в Овальном кабинете письмо. Однако его содержание неизвестно: "Обычно в нем содержатся пожелания и советы новой администрации".

Первая леди Мелания Трамп, в свою очередь, оставила "короткую приветственную записку" Джилл Байден, и ее содержание также не раскрывается. При этом, отмечается, что благодарственные письма персоналу Белого дома Мелания не стала писать лично, а "отдала эту задачу на аутсорсинг".

Отметим также что в отличие от предыдущих празднований, на этот раз президент США Дональд Трамп на планирует участвовать в церемонии, на что сам Байден заявил, что данное решение Трампа "является одним из немногих, по которому я с ним согласен".