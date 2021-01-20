"Це твій час!" — Обама звернувся до Байдена за лічені години до прийняття присяги

Колишній президент-демократ додав фото, на якому він йде в обнімку з новим лідером США по Білому дому.

44-й президент Сполучених Штатів Америки, попередник Дональда Трампа Барак Обама привітав свого соратника по "Демократичної партії" новообраного президента Джо Байдена.

"Вітаю мого друга, президента Джо Байдена! Це твій час", -написав Обама у себе в Twitter, не дочекавшись о 10:00 ранку за Вашингтонським часом (приблизно о 16:40 за Києвом) і зазначив в публікації Байдена. Крім того колишній президент-демократ додав фото, на якому він йде в обнімку з новим лідером США:

Менш ніж за годину публікація набрала майже 600 тисяч лайків і 90 тисяч ретвітів. Приблизно в той час сам Байден запостив у себе в Twitter наступну коротку заяву: "Це новий день для Америки".

Як повідомляє американський канал "CNN", без послання Байдену не обійшовся і поки ще чинний президент США Дональд Трамп. Як зазначається в матеріалі, відповідно до традиції, Трамп залишив своєму наступнику на головному робочому столі в Овальному кабінеті лист. Однак його зміст невідомий: "Зазвичай в ньому містяться побажання і поради новій адміністрації".

Перша леді Меланія Трамп, в свою чергу, залишила "коротку вітальну записку" Джилл Байден, і її зміст також не розкривається. При цьому, наголошується, що листи подяки персоналу Білого дому Меланія не стала писати особисто, а "віддала цю задачу на аутсорсинг".

Відзначимо також, що на відміну від попередніх святкувань, на цей раз президент США Дональд Трамп не планує брати участь в церемонії, на що сам Байден заявив, що дане рішення Трампа "є одним з небагатьох, за яким я з ним згоден".