За новою процедурою: Джо Байдену передали ядерні валізки (відео)

У зв'язку з тим, що Трамп зі своєю "кнопкою" полетів до Флориди, довелося придумати новий спосіб її передачі.

"Ядерну валізу" президента США доставили до інавгурації Джо Байдена в Капітолій. У мережі з'явилося відео, зняте на телефон одного із співробітників Капітолію, на якому показано як співробітники спецслужб несуть ці самі "валізки", а також звучить коментар за кадром, який підтверджує, що це саме вони.

"Футбол, у нас тут футбол!", — повідомляє автор ролика. Це не обмовка: назва "ядерний футбольний м'яч" ( "Nuclear Football") закріпилося в американському обороті, як один з варіантів позначення "червоної кнопки", поряд з фразеологізмами "The Button" і "President's Emergency Satchel".

Відео передачі ядерних кейсів опублікував військовий Telegram-канал "Infant Militario":

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З початку існування процедури "ввіреній" ядерної кнопки, її передача здійснювалася безпосередньо від помічника минулого лідера — до помічників новообраного президента.

Однак, як повідомляє американський канал "CNN", у зв'язку з тим, що Дональд Трамп спочатку не збирався бути присутнім на інавгурації Джо Байдена, в цей раз довелося придумати новий спосіб, як це зробити, оскільки "червона кнопка" повинна знаходитися при чинному президенті завжди, аж до моменту передачі влади.

Як розповів каналу старший науковий співробітник журналу для вчених-атомників "Bulletin of the Atomic Scientists" Стівен Шварц, насправді існує кілька "ядерних валізок", в тому числі у віце-президента, і тільки один з них відправиться до Флориди разом з Трампом, а інші залишалися в Вашингтоні. При цьому, той саквояж, який полетів разом з останнім президентським рейсом Трампа, буде знаходитися в розпорядженні Трампа рівно до півдня середи, 20 січня.

Нагадаємо, менш ніж за годину, до появи відео з доставленими в Капітолій "ядерними валізками", туди прибув і сам обраний президент США Джо Байден, а також екс-президенти демократи з подружжям: Барак і Мішель Обами, а також Білл і Хілларі Клінтони.