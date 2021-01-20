Джо Байден прийняв присягу і став 46-м президентом США (відео)

Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США.

20 січня під час церемонії інавгурації Джо Байден прийняв присягу і став 46-м президентом США.

Присягу прийняла і Камала Харріс, яка стала 49-м віце-президентом США. Вона — перша в історії країни жінка, яка зайняла посаду віце-президента в США.

Церемонію інавгурації з українським перекладом транслює YouTube-канал "Радіо Свобода".

[ + – ] Церемонія інавгурації Джо Байдена

Раніше Джо Байдена як новому лідеру країни передали "ядерні валізки". Менш ніж за годину до появи відео з доставленими в Капітолій "ядерними валізками" туди прибув і сам обраний президент США Джо Байден, а також екс-президенти демократи з подружжям: Барак і Мішель Обами, а також Білл і Хілларі Клінтони.

Цього року через пандемію коронавірусу Байден приймав присягу перед невеликим зібранням людей. Традиційну "публіку" на Національній алеї перед будівлею Конгресу вирішили замінити 200 тисячами маленьких прапорів США.

Раніше повідомлялося, що на інавгурації Джо Байдена охорону правопорядку забезпечують 25 тисяч нацгвардейців. ФБР прогнозує збройні марші, всі 50 штатів в бойовій готовності.