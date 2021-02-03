Пропаганда повинна отримати жорстку реакцію з боку суспільства, — Зеленський

Президент заявив, що рішення про санкції проти телеканалів було колегіальним і юридично вмотивованим.

Відверта і маніпулятивна пропаганда з боку ЗМІ повинна отримати жорстку реакцію саме українського суспільства.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, коментуючи введення санкцій проти ряду українських телеканалів.

За його словами, для ухвалення рішення про введення санкцій відносно телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK" були конкретні підстави.

"Колегіальне і юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичного і юридичних осіб ухвалене відразу після того, як були зафіксовані і обговорені конкретні підстави для цього", — написав він.

Зеленський висловив подяку членам РНБО "за відповідальну і швидку реакцію", а також СБУ.

"Ніякого сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну і законну відповідь", — підкреслив він.

Крім того, президент подякував представникам громадянського суспільства за те, що "абсолютно точно зрозуміли і підтримали необхідність рішення РНБО" про блокування телеканалів

"Відверта і маніпулятивна пропаганда повинна отримати жорстку реакцію саме суспільства", — сказав він.

До речі, нещодавно Зеленський у Twitter написав, що рішення про введення санкцій було важким.

Нагадаємо: Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

За даними ЗМІ, засідання РНБО, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що постачання по схемі вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося дуже швидко.