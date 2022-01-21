Факты против вымысла. Госдеп США обнародовал примеры российской дезинформации

В документе приведены семь примеров с комментариями, которые свидетельствуют о попытках РФ выставить Украину стороной, провоцирующей глобальный конфликт.

Государственный департамент США опубликовал примеры дезинформации, исходящей от военных и разведывательных структур Российской Федерации и направленной против Украины. Документ обнародован на сайте ведомства .

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В документе приведены семь примеров распространения дезинформации и пропаганды российской стороной с попыткой представить Украину стороной, которая провоцирует глобальный конфликт. Факты, указывающие на ведение информационной войны со стороны РФ, приводятся с комментариями.

Фейк №1 — Украина и украинские чиновники являются агрессорами в российско-украинских отношениях.

Факт: Россия в 2014 году оккупировала Крым и контролирует вооруженные силы на Донбассе, а также сконцентрировала вблизи украинских границ 100 тыс. военнослужащих, в то время заявляя о "военно-техническом" ответе в случае невыполнения ее условий.

Фейк №2 — Запад подталкивает Украину к эскалации конфликта.

Факт: Москва разместила 100 тыс. военнослужащих вблизи украинских границ, при этом никаких военных действий на украинской стороне не проводилось. По мнению Госдепа, российские военные и спецслужбы пытаются обманом заставить мир поверить в то, что внешняя политика украинских властей может спровоцировать глобальный конфликт, и убедить граждан РФ в необходимости военных действий в Украине.

Фейк №3 — Развертывание вооруженных сил РФ — это передислокация подразделений на ее собственной территории.

Факт: Развертывание стотысячной армии РФ не просто ротация вооруженных подразделений, а прямая угроза территориальной целостности Украины в контексте ситуации на Донбассе. Эти действия сопровождаются дезинформацией с целью подорвать доверие к украинскому правительству.

Фейк №4 — США планировали химические атаки на Донбассе

Факт: Соединенные Штаты и Россия являются участниками Конвенции по химическому оружию. В соответствии со своими обязательствами по этому международному соглашению Соединенные Штаты не применяют химическое оружие. В документе отмечается, что США с 2014 года предоставила гуманитарную помощь Украине на сумму более 351 млн долларов.

Фейк №5 — Россия защищает этнических русских проживающих на территории Украины.

Факт: Нет достоверных данных, свидетельствующих об угрозах со стороны украинских властей этническим русским или русскоговорящему населению. Однако есть достоверные данные, которые свидетельствуют о принуждении украинских граждан в Крыму и на Донбассе принимать российское гражданство. Кроме того, против тех, кто выступает против российской оккупации, проводят политику дискриминации и угрожают уголовной ответственностью.

Фейк №6 — НАТО после окончания "холодной войны" окружило войсками Россию и нарушило договоренности о нерасширении, в том числе и за счет членства Украины в Альянсе.

Факт: НАТО является оборонительным альянсом, целью которого является защита своих государств-членов. На саммите в Брюсселе, которой состоялся в июне 2021 все союзники подтвердили, что Альянс не представляет угрозы для РФ и не стремиться к конфронтации.

НАТО не окружает Россию, поскольку ее сухопутная граница имеет протяженность чуть более 20 000 километров. Из них 1215 километров приходится на долю членов НАТО.

НАТО никогда не обещало не принимать новых членов, поскольку считает, что каждая суверенная нация имеет право выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в оборонительные альянсы.

Фейк №7 — Запад избегает дипломатии и сразу переходит к таким мерам, как санкции.

Факт: США и партнеры ведут активную дипломатию для разрешения кризиса, в том числе напрямую с российским правительством. Президент Джо Байден дважды разговаривал с президентом Владимиром Путиным, а официальные лица США провели десятки встреч на высоком уровне и телефонных разговоров с российскими и европейскими коллегами.

Напомним, что министр культуры Александр Ткаченко рассказал о типичных фейках российской пропаганды, которые искажают образ Украины и украинцев. В качестве примера, Ткаченко рассказал о новостях о вакцине от коронавируса для Украины.