Українське супутникове телебачення тепер доступне в незакодованому вигляді

Українці отримають безкоштовний доступ до супутникового ТБ.

Концерн РРТ, який входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів із проханням розкодувати сигнали на супутнику, щоб українці за відсутності ефірного сигналу могли дивитися телебачення безкоштовно на супутнику. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Держспецзв'язку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Для перегляду підійде будь-який простий супутниковий цифровий ресивер та супутникова антена.

"Дякую за підтримку всім телеканалам та приватним компаніям, які надають послуги супутникового телебачення", — наголошується в офіційному повідомленні.

Раніше медіагрупи 1+1 media, StarLightMedia, Медіа Група Україна та Inter Media Group повідомили, що під час воєнного стану всі їхні телеканали віщатимуть у відкритому доступі на своїх міжнародних та незакодованих версіях.

"Інформація дублюється на YouTube-каналах, онлайн-платформах, оперативно оновлюється на інформаційних сайтах та в соціальних мережах кожної з медіагруп", — сказано у спільній заяві.

Медіагрупи зазначили, що ставлять собі за мету "захищати інформаційний простір, широко висвітлювати події, розвінчувати фейки та доносити до українців найважливіші повідомлення максимально швидко". Медіагрупи зобов'язуються допомогти погасити паніку та давати громадянам чіткі настанови, як своєчасно діяти в окремо взятому регіоні.

Мовлення йде безперервно і без рекламних пауз, "щоб кожен наш глядач відчував, що ми поряд і отримували оперативну та правдиву інформацію", — консолідовано заявляють медіагрупи.

Раніше ми повідомляли про те, що українські оператори мобільного зв'язку, а також Укртелеком, не відключатимуть від мережі тих абонентів, які не внесли платежів або мають заборгованість.