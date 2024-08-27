Физики обнаружили новый способ создания тяжелых химических элементов в космосе

Исследователи считают, что некоторые металлы создаются в результате необычного взрыва сверхновой.

Related video

Физики предположили, что образование некоторых тяжелых химических элементов в космосе происходит в результате явления под названием быстрый процесс захвата нейтронов или r-процесса. Но это явление происходит при возникновении очень необычного взрыва сверхновой. Таким образом ученые проливает новый свет на происхождение химических элементов, особенно за пределами лантаноидов. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

То, как появляются химические элементы тяжелее железа является одним из ключевых вопросов в современной физике. Термоядерный синтез внутри звезд может создавать химические элементы вплоть до железа, но не тяжелее.

Но условия космических взрывов являются той средой, которая может обеспечить достаточную температуру и плотность для создания таких элементов. Сейчас физики считают, что с помощью r-процесса, который возникает в среде космических взрывов, возникает примерно 50% химических элементов тяжелее железа.

Несколько лет назад астрофизики выяснили, что r-процесс происходит при столкновении нейтронных звезд. Но дальнейшие исследования поставили под сомнение тот факт, что слияние нейтронных звезд является единственным местом возникновения r-процесса. Дело в том, что количество лантаноидов (металлы от лантана до лютеция), которые были созданы при слиянии нейтронных звезд, значительно меньше, чем то, что наблюдалось в звездах с низким содержанием металлов.

Авторы нового исследования впервые предложили еще одно место для возникновения r-процесса: особенный тип взрыва сверхновой под названием CEJSN. Такая сверхновая возникает при столкновении нейтронной звезды и звезды красного сверхгиганта, которые находятся в двойной системе. Красный сверхгигант расширяется и поглощает нейтронную звезду, которая постепенно перемещается внутрь его ядра.

После входа в ядро ​​нейтронная звезда набирает массу с очень высокой скоростью и выпускает струи, которые разрушают оболочку красного сверхгиганта. Именно эти струи, как считают физики, могут обеспечить необходимые условия для создания тяжелых элементов.

Ученые считают, что таким образом могут быть созданы самые распространенные химические элементы тяжелее лантаноидов среди текущих сценариев r-процесса.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новые странные миры, которые стирают грань между звездами и планетами. Как показывает исследование, один из таких миров формирует свою собственную миниатюрную Солнечную систему.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет аномальных галактик из ранней Вселенной. Они слишком большие и яркие, чтобы существовать всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.