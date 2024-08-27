Фізики виявили новий спосіб створення важких хімічних елементів у космосі

Дослідники вважають, що деякі метали створюються внаслідок незвичайного вибуху наднової.

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Фізики припустили, що утворення деяких важких хімічних елементів у космосі відбувається внаслідок явища під назвою швидкий процес захоплення нейтронів або r-процесу. Але це явище відбувається при виникненні дуже незвичайного вибуху наднової. Таким чином вчені проливають нове світло на походження хімічних елементів, особливо за межами лантаноїдів. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Те, як з'являються хімічні елементи важчі за залізо, є одним із ключових питань у сучасній фізиці. Термоядерний синтез усередині зірок може створювати хімічні елементи аж до заліза, але не важчі.

Але умови космічних вибухів є тим середовищем, яке може забезпечити достатню температуру та щільність для створення таких елементів. Наразі фізики вважають, що за допомогою r-процесу, який виникає в середовищі космічних вибухів, виникає приблизно 50% хімічних елементів, важчих за залізо.

Кілька років тому астрофізики з'ясували, що r-процес відбувається під час зіткнення нейтронних зірок. Але подальші дослідження поставили під сумнів той факт, що злиття нейтронних зірок є єдиним місцем виникнення r-процесу. Річ у тім, що кількість лантаноїдів (метали від лантану до лютецію), які були створені під час злиття нейтронних зірок, є значно меншою, ніж та, що спостерігалася в зірках з низьким вмістом металів.

Автори нового дослідження вперше запропонували ще одне місце для виникнення r-процесу: особливий тип вибуху наднової під назвою CEJSN. Така наднова виникає під час зіткнення нейтронної зірки та зірки червоного надгіганта, які перебувають у подвійній системі. Червоний надгігант розширюється і поглинає нейтронну зірку, яка поступово переміщується всередину його ядра.

Після входу в ядро нейтронна зірка набирає масу з дуже високою швидкістю і випускає струмені, які руйнують оболонку червоного надгіганта. Саме ці струмені, як вважають фізики, можуть забезпечити необхідні умови для створення важких елементів.

Вчені вважають, що таким чином можуть бути створені найпоширеніші хімічні елементи важчі за лантаноїди серед поточних сценаріїв r-процесу.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нові дивні світи, які стирають грань між зірками і планетами. Як показує дослідження, один з таких світів формує свою власну мініатюрну Сонячну систему.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет аномальних галактик з раннього Всесвіту. Вони занадто великі і яскраві, щоб існувати всього через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.