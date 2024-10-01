Жизнь на Земле была бы другой без взрывов в глубоком космосе: что выяснили ученые

Возможно, в далеком прошлом взрывы сверхновых сыграли определенную роль в том, что на Земле появились люди.

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Когда огромные звезды взрываются сверхновыми во время своей смерти, то они выделяют не только очень большое количество энергии, но и создают некоторые тяжелые химические элементы, такие как железо. Эти элементы улетают в космос и некоторые из них попали на Землю в далеком прошлом. Ученые обнаружили в отложениях на дне морей изотопы железа под названием железо-60, которые имеют возраст 2-3 млн лет и 5-6 млн лет. Авторы исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Letters, считают, что взрывы звезд, спровоцировавшие появление данного изотопа железа на Земле, также обрушили на нашу планету большое количество космического излучения, что навсегда изменило местную жизнь, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, жизнь на Земле постоянно развивалась под воздействием космического излучения, которое менялось по мере перемещения Солнечной системы по нашей галактике Млечный Путь. Излучение от взрывов сверхновых, расположенных недалеко от Земли, оказало большое влияние на развитие форм жизни на нашей планете, говорят авторы исследования.

Исследование показало, что изотоп железо-60 возрастом 2-3 млн лет появился на Земле благодаря взрыву близлежащей сверхновой, а изотоп возрастом 5-6 млн лет — благодаря тому, что Солнечная система вместе с Землей вошла в регион космоса под названием Местный пузырь.

Излучение от взрывов сверхновых, расположенных недалеко от Земли, оказало большое влияние на развитие форм жизни на нашей планете, говорят авторы исследования Фото: space.com

Такие пузыри создаются взрывами сверхновых, когда умирают массивные звезды типа OB, которые существуют группами. Местный пузырь, как и другие подобные структуры, является областью горячего газа в межзвездной среде. Местный пузырь, шириной примерно 1000 световых лет, был создан 15 млн лет назад, и для этого потребовалось примерно 15 взрывов сверхновых.

Ученые считают, что излучение сверхновых привело к повышению уровня радиации на Земле миллионы лет назад. Этого было достаточно, чтобы изменить ДНК живых организмов, вызвать мутации, которые в свою очередь привели к появлению более разнообразной жизни на нашей планете.

Местный пузырь. Иллюстрация Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что слишком сильное космическое излучение могло вызывать массовое вымирание, но этого не произошло. Теперь нужно выяснить, какой уровень излучения сверхновых может вызвать гибель живых видов, а какой наоборот способствовать их развитию. Ведь Земля и сейчас подвергается влиянию излучения из космоса.

Ученые говорят, что излучение сверхновых могло повлиять на скорость мутаций живых существ в критические моменты истории Земли и таким образом формировали их эволюцию. Без взрывов сверхновых жизнь на Земле могла бы выглядеть совсем иначе. Возможно, в более далеком прошлом взрывы сверхновых сыграли определенную роль в том, что на Земле появились люди, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, NASA готовится установить часовой пояс на Луне.

Также Фокус писал о том, что астрофизики нашли причину появления самых ярких взрывов во Вселенной.