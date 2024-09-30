Который час на Луне. NASA готовится установить часовой пояс спутника Земли

Космическое агентство продолжает работу над планами по введению стандартизированного часового пояса на Луне.

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Миссия Artemis, предполагающая долгосрочное присутствия человека на Луне и запланированная на 2026 год станет следующей поездкой астронавта на поверхность спутника Земли. Частью этой миссии также является разработка координированного лунного времени, пишет Science Alert.

В результате NASA продолжает работу над планами по введению стандартизированного часового пояса на спутнике Земли. Предполагается, что координированное лунное время (LTC) будет использоваться для планирования миссий и исследований на Луне. Исследователи надеются, что это в дальнейшем позволит упростить будущие усилия по созданию постоянной базы на поверхности спутника Земли.

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Отметим, что ранее эта идея уже обсуждалась. Но теперь NASA заявляет, что будет сотрудничать с правительством США, коммерческими партнерами и международными организациями по стандартизации. В результате это позволит людям всегда знать, который сейчас час на Луне.

По словам инженера-космонавта Бена Эшмана из компании Space Communications and Navigation (SCaN) в NASA, потребность в стандартизации времени на Луне растет по мере роста коммерческой космической отрасли и увеличения числа стран, работающих на спутнике Земли. Именно поэтому установление "общепринятого времени" является важной частью безопасной, устойчивой и стабильной работы.

Для определения лунного часового пояса ученые NASA хотят использовать атомные часы, те же, что используются для определения времени на Земле. Известно, что эти часы основаны на частоте энергии, необходимой для изменения состояния электронов в определенных типах атомов — это позволяет ученым отслеживать время с невероятной точностью.

Увы, ученые столкнулись с проблемой: различия гравитации на Земле и Луне эквивалентны различиям продолжительности каждой секунды. Простыми словами, лунные часы фактически будут отставать от земных примерно на 56 микросекунд в день.

По словам старшего инженера навигационных систем в NASA Шерил Грэмлинг, для того, что движется со скоростью света, 56 микросекунд — достаточное время, чтобы преодолеть расстояние примерно в 168 футбольных полей. То есть, наблюдая с Земли за тем, кто находится на орбите Луны, но не компенсируя эффекты относительности в течение дня, наблюдатель будет думать, что находящийся на орбите астронавт находится примерно в 168 футбольных полях от того места, где он находится на самом деле.

В данный момент ученые работают над математическими моделями, которые могли бы решить эту проблему. Если ученым все же удастся решить эту головоломку, часы астронавтов и операторов наземного управления будут лучше синхронизированы.

Исследователи NASA уверены, когда им удастся решить эти проблемы, они смогут масштабировать системы достаточно, чтобы она смогла стать универсальной для всей Солнечной системе, а не только на спутнике Земли. В будущем, вероятно, это пригодится для планирования видеозвонков на Марс.

Ранее Фокус писал о том, что на Луне время идет быстрее, чем на Земле: ученые выяснили насколько.