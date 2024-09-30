Котра година на Місяці. NASA готується встановити часовий пояс супутника Землі

Космічне агентство продовжує роботу над планами щодо введення стандартизованого часового поясу на Місяці.

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Місія Artemis, що передбачає довгострокову присутність людини на Місяці та запланована на 2026 рік, стане наступною поїздкою астронавта на поверхню супутника Землі. Частиною цієї місії також є розробка координованого місячного часу, пише Science Alert.

NASA продовжує роботу над планами щодо введення стандартизованого часового поясу на супутнику Землі. Передбачається, що координований місячний час (LTC) буде використовуватися для планування місій і досліджень на Місяці. Дослідники сподіваються, що це надалі дасть змогу спростити майбутні зусилля зі створення постійної бази на поверхні супутника Землі.

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Зазначимо, що раніше ця ідея вже обговорювалася. Але тепер NASA заявляє, що співпрацюватиме з урядом США, комерційними партнерами та міжнародними організаціями зі стандартизації. Це дасть змогу людям завжди знати, котра зараз година на Місяці.

За словами інженера-космонавта Бена Ешмана з компанії Space Communications and Navigation (SCaN) в NASA, потреба в стандартизації часу на Місяці зростає зі зростанням комерційної космічної галузі та збільшенням кількості країн, що працюють на супутнику Землі. Саме тому встановлення "загальноприйнятого часу" є важливою частиною безпечної, стійкої й стабільної роботи.

Для визначення місячного часового поясу вчені NASA хочуть використати атомний годинник, той самий, що використовується для визначення часу на Землі. Відомо, що цей годинник заснований на частоті енергії, необхідної для зміни стану електронів у певних типах атомів, — це дає змогу вченим відстежувати час із неймовірною точністю.

На жаль, вчені зіткнулися з проблемою: відмінності гравітації на Землі та Місяці еквівалентні відмінностям тривалості кожної секунди. Простими словами, місячний годинник фактично відставатиме від земного приблизно на 56 мікросекунд на день.

За словами старшої інженерки навігаційних систем у NASA Шеріл Гремлінг, для того, що рухається зі швидкістю світла, 56 мікросекунд — достатній час, щоб подолати відстань приблизно у 168 футбольних полів. Тобто, спостерігаючи із Землі за тим, хто перебуває на орбіті Місяця, але не компенсуючи ефектів відносності протягом дня, спостерігач думатиме, що астронавт, який знаходиться на орбіті, перебуває приблизно за 168 футбольних полів від того місця, де він перебуває насправді.

Наразі вчені працюють над математичними моделями, які могли б розв'язати цю проблему. Якщо вченим все ж таки вдасться розв'язати цю головоломку, годинники астронавтів і операторів наземного управління будуть краще синхронізовані.

Дослідники NASA впевнені, коли їм вдасться розв'язати ці проблеми, вони зможуть масштабувати системи достатньо, щоб вона змогла стати універсальною для всієї Сонячної системи, а не тільки на супутнику Землі. У майбутньому, ймовірно, це стане в пригоді для планування відеодзвінків на Марс.

Раніше Фокус писав про те, що на Місяці час іде швидше, ніж на Землі: вчені з'ясували наскільки.