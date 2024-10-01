Ученые рассказали, действительно ли все планеты в Млечном Пути круглые: что не так с Землей

Хотя наша планета технически круглая, на самом деле она не является идеальным шаром. Некоторые планеты могут иметь более причудливую форму.

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Каждая из восьми планет Солнечной системы является технически круглой. Но есть ли в нашей галактике Млечный Путь планеты, которые не имеют формы сферы, как Земля? На этот вопрос дали ответ ученые изданию Live Science.

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Одно из главных требований для планеты является то, что они должны иметь достаточную массу, чтобы быть круглыми и технически планеты круглые. Их масса создает необходимую гравитацию, чтобы объекты имели форму сферы, говорит Сусана Баррос из Института астрофизики и космических наук в Португалии.

Но не обязательно все планеты являются идеальными сферами. Хотя большинство планет ученые называют круглыми, но они не являются идеально круглыми и это касается Земли, говорит Амирхосейн Багери из Калифорнийского технологического института, США.

Хотя большинство планет ученые называют круглыми, но они не являются идеально круглыми и это касается Земли Фото: phys.org

Земля и подобные ей планеты часто имеют выпуклость вокруг экватора, которая возникла в результате влияния центробежной силы из-за вращения вокруг своей оси. На Земле выпуклость небольшая, но существенная. Из-за разницы в центробежной силе и расстоянии от центра Земли, все объекты на нашей планете имеют примерно на 0,5% меньшую массу на экваторе, чем на полюсах.

По словам Баррос, если же планета вращается очень быстро вокруг своей оси, то ее полюса сплющиваются и таким образом планета становится похожей по форме на мяч для регби. Но не только центробежная сила может изменить форму планеты. Если планета находится слишком близко к своей звезде, то ее гравитация также создает сплющенную форму планеты.

Например, в нашей галактике существует планета, похожая больше на каплю по форме и называется она WASP-103 b. Этот газовый гигант, который в 2 раза больше Юпитера по размеру и в 1,5 раза больше по массе, вращается вокруг звезды, почти вдвое больше Солнца. WASP-103 b находится очень близко к своей звезде и это изменило ее форму.

В нашей галактике существует планета, похожая больше на каплю по форме и называется она WASP-103 b. Иллюстрация Фото: ESA

Ученые говорят, что гравитационное влияние звезды также изменило способ вращения планеты вокруг своей оси. Предполагается, что у таких планет сначала существует большая выпуклость в одном месте, но затем она перемещается. Перемещение выпуклости вокруг планеты во время ее вращения требует большого количества энергии. В результате планета под влиянием гравитации звезды навсегда становится обращенной к ней только одной стороной.

С другой стороны, WASP-103 b вращается вокруг своей звезды чрезвычайно быстро, что приводит к тому, что ее полюса сплющены. Поэтому данная планета представляет собой сплющенную сферу.

Некоторые ученые выдвинули предположение, что могут существовать тороидальные по форме, похожие на такое кондитерское изделие, как донат, планеты. Если планета вращается очень быстро вокруг своей оси, что приводит к тому, что центробежная сила перевешивает силу гравитации, то гипотетически это возможно. Но тороидальных планет еще никогда не видели.

Как уже писал Фокус, жизнь на Земле была бы другой без взрывов в глубоком космосе, считают ученые. Возможно, в далеком прошлом взрывы сверхновых сыграли определенную роль в том, что на Земле появились люди.

Также Фокус писал о том, что Церера может быть обитаема уже десятки миллионов лет. Исследователи нашли строительные блоки жизни рядом с одним из кратеров на карликовой планете.