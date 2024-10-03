Землю накриє геомагнітна буря: на Сонці виник другий за потужністю спалах за 5 років (відео)

Надзвичайно сильний спалах класу Х супроводжувався потужним викидом плазми в космос, яка досягне Землі найближчими днями.

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Учені з NASA повідомили, що космічні апарати, які спостерігають за Сонцем, зафіксували появу на нашій зірці одного з найпотужніших викидів випромінювання та енергії в поточному 25-му сонячному циклі, що розпочався 2019 року. У вівторок, 1 жовтня, на Сонці виник спалах класу Х7.1, який спричинив вимкнення радіозв'язку над Тихим океаном. Разом зі спалахом відбулося потужне виверження плазми, яка скоро досягне Землі і спровокує появу сильної геомагнітної бурі, пише Live Science.

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Космічні апарати, що спостерігають за Сонцем, зафіксували появу на нашій зірці одного з найпотужніших викидів випромінювання та енергії в поточному 25-му сонячному циклі, що розпочався у 2019 році

Сонячні спалахи поділяють на 5 класів за рівнем їхньої потужності. Спалахи класу Х є найсильнішими серед усіх відомих. Тільки цього року на Сонці виник 41 спалах класу Х, а це більше, ніж з'явилося за останні 10 років.

Взагалі цього року на Сонці спостерігається підвищена активність, тобто на поверхні зірки виникає більше сонячних плям (області з сильним магнітним полем, де виникають спалахи і корональні викиди маси), і це призводить до частіших вивержень плазми, енергії та випромінювання.

У травні цього року вчені зафіксували появу на Сонці спалаху класу Х8.7 і це був найпотужніший спалах у поточному 25-му сонячному циклі. 1 жовтня Сонце вибухнуло другим за потужністю спалахом за останні 5 років, який віднесли до класу Х7.1. Він з'явився в сонячній плямі під назвою AR3842 і цю подію спостерігали космічні апарати NASA.

1 жовтня Сонце вибухнуло другим за потужністю спалахом за останні 5 років, який віднесли до класу Х7.1 Фото: NASA

Випромінювання цього надпотужного спалаху за лічені хвилини досягло Землі, пройшло магнітне поле планети й іонізувало верхні шари атмосфери. Це призвело до тимчасового відключення радіозв'язку над Тихим океаном.

Разом зі спалахом виник потужний корональний викид маси або виверження плазми, яка, як прогнозується вже в п'ятницю, 4 жовтня або в суботу, 5 жовтня, вріжеться в нашу планету. Це призведе до появи геомагнітної бурі класу G3 (геомагнітні бурі поділяють на 5 класів залежно від потужності), як прогнозують учені.

Сонячні частинки, які проникнуть в атмосферу Землі, спричинять появу дуже яскравих полярних сяйв, і існує ймовірність того, що їх буде видно набагато південніше полярних регіонів Землі. Такі геомагнітні бурі іноді провокують збій у роботі супутників зв'язку, а також енергосистем на Землі.

Другий за потужністю спалах з 2019 року є ще одним свідченням того, що на Сонці настав період сонячного максимуму Фото: NASA

Другий за потужністю спалах з 2019 року є ще одним свідченням того, що на Сонці настав період сонячного максимуму. Це пік сонячної активності, який настає приблизно в середині 11-річного сонячного циклу.

Спочатку вчені прогнозували, що сонячний максимум настане 2025 року, але тепер уже стало очевидно, що він настав раніше. Водночас вчені вважають, що цей сонячний максимум буде набагато потужнішим, ніж у минулому 24-му сонячному циклі.

Науковці сходяться на думці, що пік активності Сонця може тривати ще приблизно 1 рік і найближчими місяцями кількість сонячних спалахів, а також корональних викидів маси тільки збільшуватиметься. Отже, зростатиме і кількість геомагнітних бур різної потужності на Землі.

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