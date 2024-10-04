На Солнце произошла самая мощная вспышка за 7 лет: Земля пострадала, но это еще не все (видео)

Колоссальный выброс энергии и излучения пока что является самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле.

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Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory зафиксировал мощнейший взрыв на Солнце, который произошел в четверг, 3 октября. Как показывают наблюдения за нашей звездой, в этот день произошла самая мощная вспышка на Солнце с 2017 года. Колоссальное извержение энергии и излучения было признано вспышкой класса Х9.05. На Земле уже произошло отключение радиосвязи, но прогнозируется еще появление геомагнитной бури и сильных полярных сияний, пишет Space.

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Колоссальный выброс энергии и излучения пока что является самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле

Вспышка на Солнце, которая является сильнейшей за последние 7 лет, возникла в том же солнечном пятне, в котором во вторник, 1 октября появилось еще одно извержение класса Х. Как уже писал Фокус, это была вспышка класса Х7.1, из-за которой на некоторое время пропала радиосвязь над Тихим океаном. Вместе с прошлой вспышкой в космос вырвался огромный поток горячей плазмы, которая, согласно прогнозам ученых, должен достичь Земли или в пятницу, 4 октября, или в субботу, 5 октября. Результатом данного столкновения с Землей станет геомагнитная буря средней мощности и полярные сияния, которые можно будет увидеть в более низких широтах, а не только в районе полюсов.

1 октября на Солнце также произошла очень сильная вспышка класса Х7.1

Теперь же в солнечном пятне AR3842 возникла еще одна вспышка класса Х, которой было присвоено значение, учитывая ее мощность, Х9.05. Ученые, которые занимаются космической погодой, заявили, что это пока что сильнейшее извержение энергии и излучения на Солнца в текущем 25-м солнечном цикле и такого мощного события не наблюдали с 2017 года. 7 лет назад, еще во время 24-го солнечного цикла (у Солнца 11-летний цикл активности с периодами ее повышения и спада), на нашей звезде произошли две колоссальные вспышки класса X11.8 и X13.3.

Сейчас ученые считают, что у Солнца начался период повышенной активности или солнечный максимум, который продлится в течение примерно года. Поэтому появление сильнейших вспышек класса Х станет обычным явлением.

После появления на Солнце рекордной вспышки 3 октября, ее излучение за считанные минуты достигло Земли и ионизировало верхнюю часть атмосферы нашей планеты. Это привело к тому, что была создана более плотная среда, которая мешает нормальному перемещению высокочастотных коротковолновых радиосигналов. В результате на некоторое время над Европой и Африкой пропала радиосвязь.

В солнечном пятне AR3842 возникла еще одна вспышка класса Х, которой было присвоено значение, учитывая ее мощность, Х9.05 Фото: NASA

Космический аппарат NASA также обнаружил, что вместе со вспышкой Х9.05 произошло извержение плазмы или корональный выброс массы. Из-за того, что плазма движется гораздо медленнее, чем свет, этот мощный выброс на Солнце достигнет Земли уже в субботу, 5 октября, вечером, или же в воскресенье, 6 октября, как прогнозируют ученые. Столкновение горячей плазмы, которая несет электрически заряженные частицы с магнитным полем Земли приведет, как предполагается, к появлению геомагнитной бури средней мощности. То есть геомагнитные бури на Земле будут присутствовать в течение нескольких дней. Такие явления могут негативно сказаться на работе спутников на околоземной орбите, а также на работу энергетических систем на Земле.

Еще такая геомагнитная буря может вызвать возникновение особенно ярких полярных сияний в тех регионах планеты, где их обычно не наблюдают.

Напоминаем, что вспышки на Солнце разделяют на пять классов в зависимости от уровня их мощности. Самыми слабыми считаются вспышки класса А и В. Затем идут вспышки класса С, М и Х по мере возрастания мощности. Извержения каждого класса, начиная с В, в 10 раз сильнее, чем представители предыдущего класса. Все классы имеют значения от 1 до 10, что показывает относительную силу вспышки. Только извержения класса Х не имеют такого ограничения.

Как уже писал Фокус, из российского сегмента МКС уже 5 лет выходит воздух и это самая большая угроза для станции. NASA повысило риск утечки воздуха до самого высокого уровня, но космическое агентство не может договориться с "Роскосмосом" о том, когда эта утечка станет неуправляемой.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили необычные явления во время исследования магнитного поля Меркурия.