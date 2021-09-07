Исторический момент. Ученые подтвердили, что марсоход Perseverance взял первый образец породы Марса

Образец породы теперь находится в герметичной титановой трубке и ждет возврата на Землю.

Марсоходу Perseverance удалось завершить сбор первого образца марсианской породы, который немного толще карандаша, в кратере Езеро. Диспетчеры миссии в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA получили данные, которые подтверждают этот исторический момент, сообщает Scitechdaily

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Чтобы вернуть этот и другие будущие образцы марсианской породы на Землю, NASA и Европейское космическое агентство планируют серию полетов на Марс. Эти образцы станут первым набором материалов, возвращенных на Землю с другой планеты.

Кроме сбора образцов горных пород и реголита в поисках древней микробной жизни, марсоход изучает кратер Езеро, его геологическую и климатическую историю.

"Для науки это исторический момент", — говорит Томас Зурбухен, помощник администратора по науке NASA. "Когда вернутся образцы на Землю мы используем самое современное оборудование для их изучения и ожидаем потрясающих открытий, в том числе мы должны ответить на вопрос – была ли жизнь на Марсе?"

Процесс сбора образцов марсианской породы начался 1 сентября, когда дрель на конце роботизированной руки марсохода Perseverance просверлила небольшой плоский марсианский камень, который назвали "Рошетт". 6 сентября марсоход отправил данные на Землю и переместил образец на хранение.

[ + – ] Трубка, которую использовал марсоход для сбора первого образца Фото: SciTechDaily

"Получить первый образец – это огромное достижение", — говорит ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института. "Когда мы вернем образцы на Землю, они расскажут нам о самых ранних периодах эволюции Марса. Но этот образец не расскажет всей истории этого места. Нам нужно еще детальнее исследовать кратер Езеро".

Первая научная миссия марсохода завершится, когда Perseverance вернется на место посадки. К этому времени он преодолеет расстояние от 2,5 до 5 километров и, возможно, заполнит до восьми из своих 43 пробирок для образцов породы.

После этого марсоход отправится к месту своей второй научной миссии — к дельте кратера Езеро. Дельта — это остатки того места, где древняя река встретилась с озером внутри кратера. В этом регионе может быть много глинистых минералов, которые на Земле могут хранить окаменелые признаки древней микробной жизни и часто связаны с биологическими процессами.

[ + – ] Марсоход Perseverance Фото: wikipedia

Марсоход Perseverance по прозвищу Перси разработан для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках миссии NASA "Марс 2020". Его отправили на Красную планету 30 июля 2020 года. Он успешно сел на Марс 18 февраля 2021 года. По состоянию на 6 сентября марсоход уже провел на Марсе 195 марсианских или 200 земных дней. Кстати место приземления масохода NASA назвало посадочной площадкой Октавии Батлер.

Perseverance похож на своего предшественника, марсоход Curiosity, но немного модернизирован. У него семь основных инструментов, девятнадцать камер и два микрофона. Марсоход также доставил на Марс вертолет Ingenuity, который совершил первый полет на другой планете 19 апреля 2021 года.