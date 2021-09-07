Історичний момент. Учені підтвердили, що марсохід Perseverance взяв перший зразок породи Марса

Зразок породи тепер знаходиться в герметичній титановій трубці і чекає повернення на Землю.

Марсоходу Perseverance вдалося завершити збір першого зразка марсіанської породи, який трохи товщий, ніж олівець, у кратері Езеро. Диспетчери місії в Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA отримали дані, які підтверджують цей історичний момент, повідомляє Scitechdaily

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Щоб повернути цей та інші майбутні зразки марсіанської породи на Землю, NASA і Європейське космічне агентство планує серію польотів на Марс. Ці зразки стануть першим набором матеріалів, повернутих на Землю з іншої планети.

Крім збору зразків гірських порід і реголіту в пошуках древнього мікробного життя, марсохід вивчає кратер Езеро, його геологічну і кліматичну історію.

"Для науки це історичний момент", — говорить Томас Зурбухен, помічник адміністратора з науки NASA. "Коли повернуться зразки на Землю ми використовуємо найсучасніше обладнання для їх вивчення та очікуємо приголомшливих відкриттів, зокрема ми повинні відповісти на питання — чи було життя на Марсі?"

Процес збору зразків марсіанської породи почався 1 вересня, коли дриль на кінці роботизованої руки марсохода Perseverance просвердлив невеликий плоский марсіанський камінь, який назвали "Рошетт". 6 вересня марсохід відправив дані на Землю і перемістив зразок на зберігання.

[ + – ] Трубка, яку використовував марсохід для збору першого зразка Фото: Mouthwash

"Отримати перший зразок — це величезне досягнення", — говорить учений проєкту Perseverance Кен Фарлі з Каліфорнійського технологічного інституту. "Коли ми повернемо зразки на Землю, вони розкажуть нам про найбільш ранні періоди еволюції Марса. Але цей зразок не розповість всієї історії цього місця. Нам потрібно ще детальніше дослідити кратер Езеро".

Перша наукова місія марсохода завершиться, коли Perseverance повернеться на місце посадки. До цього часу він подолає відстань від 2,5 до 5 кілометрів і, можливо, заповнить до восьми зі своїх 43 пробірок для зразків породи.

Після цього марсохід вирушить до місця своєї другої наукової місії — до дельти кратера Езеро. Дельта — це залишки того місця, де стародавня річка зустрілася з озером всередині кратера. У цьому регіоні може бути багато глинистих мінералів, які на Землі можуть зберігати скам'янілі ознаки давнього мікробного життя і часто пов'язані з біологічними процесами.

[ + – ] Марсохід Perseverance Фото: wikipedia

Марсохід Perseverance на прізвисько Персі розроблений для дослідження кратера Езеро на Марсі в рамках місії NASA "Марс 2020". Його відправили на Червону планету 30 липня 2020 року. Він успішно сів на Марс 18 лютого 2021 року. Станом на 6 вересня марсохід уже провів на Марсі 195 марсіанських або 200 земних днів. До речі, місце приземлення масохода NASA назвало посадковим майданчиком Октавії Батлер.

Perseverance схожий на свого попередника, марсохід Curiosity, але трохи модернізований. У нього сім основних інструментів, дев'ятнадцять камер і два мікрофони. Марсохід також доставив на Марс вертоліт Ingenuity, який здійснив перший політ на іншій планеті 19 квітня 2021 року.