Нарешті пощастило. Марсоходу Perseverance вдалося взяти першу пробу ґрунту Червоної планети

Єдина проблема полягає в тому, що через погане освітлення фото вийшли нечіткими, тому команда планує отримати нові знімки вищої якості.

Після невдалої першої спроби марсохід NASA Perseverance успішно пробурив марсіанський грунт, отримавши неушкоджений зразок керна, який одного разу буде повернутий на Землю, пише CNN.

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На знімку нижче видно просвердлений отвір, отриманий у ході другої спроби зібрати пробу ґрунту. Цілком можливо, що саме це призвело до того, що зразок ковзнув далі всередину трубки для забору зразків.

За даними вчених, такі знімки, зроблені після цього, були непереконливими через погане освітлення. Перед проведенням наступних етапів процесу відбору проб Perseverance наполегливо працюватиме над тим, щоб отримати якісніші фото.

Другий етап отримання додаткових зображень перед герметизацією і укладанням пробовідбірної трубки був зроблений після того, як 5 серпня Perseverance спробувала пробурити ще одну гірську породу. Під час цієї спроби порода розсипалася, а після її збору зразка в пробовідбірній трубці не виявилося.

"Наш проект отримав свою першу породу, і це феноменальне досягнення. Команда визначила місце розташування, вибрала і зібрала науково цінну породу. Ми зробили те, чому сюди прийшли. Залишилося тільки вирішити проблему з освітленням", — зазначила керівниця проекту Perseverance Дженніфер Троспер із Лабораторії реактивного руху NASA.

[ + – ] Пробовідбірна трубка Perseverance з породою всередині.

Для буріння в гірських породах і збору зразків марсохід використовує ударно-обертальне і порожнисте свердло товщиною трохи більше олівця. Ця система відбору проб розташована на кінці роботизованої руки марсохода довжиною 2 м.

Зараз Perseverance досліджує район Цитадель у кратері Езеро, який мільярди років тому був місцем стародавнього озера. Конкретною метою марсохода була брила під назвою Рошетт, яка є частиною хребта, що складається зі скельних виступів і валунів.

До 4 вересня команда повинна отримати додаткові зображення того, що розташоване всередині пробовідбірної трубки. За умови, що знімки, зроблені в кращих умовах сонячного освітлення не допоможуть команді визначити наявність зразка, трубка буде запечатана, а марсохід виміряє її обсяг.

Якщо Perseverance зможе успішно зібрати зразки з Марса, вони будуть повернуті на Землю в ході майбутніх місій, де покажуть, чи існувало коли-небудь на Марсі мікробне життя.

[ + – ] Марсохід Perseverance.

Перед марсоходом Perseverance стоять 4 ключові завдання:

Визначити, чи існувало коли-небудь життя на Марсі: марсохід шукатиме збережені ознаки життя на планеті, яка в минулому могла бути сприятливою для життя.

Охарактеризувати клімат Марса: прилади марсохода досліджуватимуть минулі кліматичні умови Червоної планети і шукати стародавні ознаки того, що Марс колись був населеним, ґрунтуючись на дослідженнях, проведених марсоходом Curiosity.

Охарактеризувати геологію планети: спеціальний буровий інструмент, що входить до складу марсохода, дозволить йому збирати зразки гірських порід, запечатувати і зберігати на поверхні Червоної планети. Ці зразки будуть вилучені під час майбутніх польотів на Марс і відправлені назад на Землю, де вчені займуться їх вивченням набагато детальніше.

Розпочати підготовку до освоєння Марса людиною: марсохід включає в себе експериментальну технологію, яка спробує здобути кисень із марсіанської атмосфери.

Для досягнення цих наукових цілей Perseverance оснащений декількома науковими приладами, кожен із яких призначений для проведення різних експериментів або тестування нових технологій.