Наконец-то повезло. Марсоходу Perseverance удалось взять первую пробу грунта Красной планеты

Единственная проблема заключается в том, что из-за плохого освещения фото получились нечеткими, поэтому команда планирует получить новые снимки более высокого качества.

После неудачной первой попытки марсоход NASA Perseverance успешно пробурил марсианский грунт, получив неповрежденный образец керна, который однажды будет возвращен на Землю, пишет CNN.

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На снимке ниже видно просверленное отверстие, полученное в ходе второй попытки собрать пробу грунта. Вполне возможно, что именно это привело к тому, что образец скользнул дальше внутрь трубки для забора образцов.

По данным ученых, следующие снимки, сделанные после этого, были неубедительными из-за плохого освещения. Перед проведением следующих этапов процесса отбора проб Perseverance будет упорно работать над тем, чтобы получить более качественные фото.

Второй этап получения дополнительных изображений перед герметизацией и укладкой пробоотборной трубки был сделан после того, как 5 августа Perseverance попыталась пробурить еще одну горную породу. Во время этой попытки порода рассыпалась, а после ее сбора образца в пробоотборной трубке не оказалось.

"Наш проект получил свою первую породу, и это феноменальное достижение. Команда определила местоположение, выбрала и собрала научно ценную породу. Мы сделали то, зачем пришли. Осталось только решить проблему с освещением", — отметила руководитель проекта Perseverance Дженнифер Троспер из Лаборатории реактивного движения NASA.

[ + – ] Пробоотборная трубка Perseverance с содержимой породой внутри.

Для бурения в горных породах и сбора образцов марсоход использует ударно-вращательное и полое сверло толщиной чуть больше карандаша. Эта система отбора проб расположена на конце роботизированной руки марсохода длиной 2 м.

В настоящее время Perseverance исследует район Цитадель в кратере Езеро, который миллиарды лет назад был местом древнего озера. Конкретной целью марсохода была глыбы под названием Рошетт, которая является частью хребта, состоящего из скальных выступов и валунов.

К 4 сентябрю команда должна получить дополнительные изображения того, что находится внутри пробоотборной трубки. При условии, что снимки, сделанные в лучших условиях солнечного освещения не помогут команде определить наличие образца, трубка будет запечатана, а марсоход измерит ее объем.

Если Perseverance сможет успешно собрать образцы с Марса, они будут возвращены на Землю в ходе будущих миссий, где покажут, существовала ли когда-либо на Марсе микробная жизнь.

[ + – ] Марсоход Perseverance.

Перед марсоходом Perseverance стоят 4 ключевые задачи:

Определить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе: марсоход будет искать сохранившиеся признаки жизни на планете, которая в прошлом могла быть благоприятной для жизни.

Охарактеризовать климат Марса: приборы марсохода будут исследовать прошлые климатические условия Красной планеты и искать древние признаки того, что Марс когда-то был обитаемым, основываясь на исследованиях, проведенных марсоходом Curiosity.

Охарактеризовать геологию планеты: специальный буровой инструмент, входящий в состав марсохода, позволит ему собирать образцы горных пород, запечатывать и хранить их на поверхности Красной планеты. Эти образцы будут извлечены во время будущих полетов на Марс и отправлены обратно на Землю, где ученые займутся их изучением гораздо более детально.

Заняться подготовкой к освоению Марса человеком: марсоход включает в себя экспериментальную технологию, которая попытается добыть кислород из марсианской атмосферы.

Для достижения этих научных целей Perseverance оснащен несколькими научными приборами, каждый из которых предназначен для проведения различных экспериментов или тестирования новых технологий.