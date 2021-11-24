Открытка с Марса. Curiosity сделал панорамное изображение Красной планеты (фото)

Обычно марсоход снимает свое окружение в довольно низком качестве, однако когда ученые увидели красоту последнего запечатленного пейзажа, то решили передать его в самом высоком разрешении.

Большинство людей, живущих сегодня, никогда не отправятся на Марс. Звучит немного грустно, но, возможно, это и к лучшему, так как Красная планета — крайне негостеприимное место для обитания человека, пишет Science Alert.

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Однако это не мешает нам мечтать о том, чтобы ступить на чужую землю и посмотреть на чужие горизонты. К счастью, у нас есть марсоходы, которые трудятся в красной пыли, вглядываясь в просторы далекой планеты своими роботизированными глазами.

Новый снимок, сделанный марсоходом NASA Curiosity и улучшенный командой миссии уже на Земле, действительно передает невероятные пейзажи. Ровер сделал завораживающее изображение со своей последней стоянки на склоне горы Эолида.

Команда миссии была настолько вдохновлена красотой пейзажа, что решила объединить два варианта черно-белых снимков, запечатленных в разное время суток, и добавила цвета, создав таким образом "редкую открытку" с Марса. Снимок был сделан 16 ноября, когда марсоход завершил свой последний полет.

[ + – ] Изображение Марса утром

В точках остановки Curiosity всегда снимает 360-градусный обзор своего окружения, однако он имеет довольно низкое разрешение. Поэтому, когда последняя панорама была отправлена обратно на Землю, команда Curiosity решила, что ее необходимо запечатлеть в самом высоком качестве.

В 20:30 и 16:10 по марсианскому времени Curiosity сделал два отдельных снимка, открывающих вид на гору Эолида. Напомним, что марсианские солнечные сутки — солы имеют продолжительность в 24 часа, 39 минут и 35,244 секунд.

Эти две мозаики были отправлены на Землю, где ученые объединили их, добавив цвет, чтобы подчеркнуть, как различные условия освещения в разное время суток выделяют особенности ландшафта. Синий цвет символизирует утренний свет, оранжевый — дневной.

В центре снимка изображен вид на гору Эолида, 5,5-километровой вершины, находящейся в центре кратера Гейла, на которую Curiosity поднимается уже несколько лет.

[ + – ] Изображение Марса днем

После песчаных рябей под названием Sands of Forvie, исследованных Curiosity в декабре прошлого года, справа от центра можно увидеть очаровывающие округлые холмы, которые ровер изучал в августе этого года.

В самой дальней правой части изображения находится образование под названием гора Рафаэля Наварро, названное в честь одного из ученых миссии Curiosity, который помог идентифицировать органические соединения на Марсе. Рафаэль Наварро, к сожалению, скончался в начале 2021 года.

Curiosity — один из двух марсоходов NASA, работающих в настоящее время на Марсе, где он трудится уже почти 10 лет после посадки в августе 2012 года.

Роверу было поручено исследовать кратер Гейла, чтобы ученые могли лучше узнать климат и геологию Красной планеты, как в прошлом, так и в настоящем. Он также ищет любые признаки того, что Марс когда-то мог быть обитаемым.

[ + – ] Улучшенная версия панорамного снимка Curiosity на Марс

Perseverance, преемник Curiosity, прибыл на планету в начале этого года и занимается еще более тщательным изучением обитаемости Марса. Недавно прибывший марсоход ищет непосредственно признаки жизни, включая микроскопические ископаемые остатки, которые могут скрываться в породах Марса.

Но Curiosity, чья первоначальная миссия была запланирована всего на два года (впоследствии продлена на неопределенный срок), все еще продолжает свою работу.

Оба ровера исследуют разные участки Красной планеты, а их взаимодополняющие наблюдения значительно улучшили и продолжат улучшать наше понимание планеты, которая так похожа на Землю и в то же время так от нее отличается.