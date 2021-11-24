Листівка з Марса. Curiosity зробив панорамне зображення Червоної планети (фото)

Зазвичай марсохід знімає своє оточення у досить низькій якості, проте коли вчені побачили красу останнього зображеного пейзажу, то вирішили передати його в найвищій якості.

Більшість людей, які сьогодні живуть, ніколи не вирушать на Марс. Звучить трохи сумно, але, можливо, це і на краще, тому що Червона планета — вкрай непривітне місце для проживання людини, пише Science Alert.

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Однак, це не заважає нам мріяти про те, щоб ступити на чужу землю та подивитися на чужі горизонти. На щастя, у нас є марсоходи, які працюють у червоному пилу, вдивляючись у простори далекої планети своїми роботизованими очима.

Цей новий знімок, зроблений марсоходом NASA Curiosity та покращений командою місії вже на Землі, справді передає неймовірні пейзажі. Ровер зробив чарівне зображення зі своєї останньої стоянки на схилі гори Еоліда.

Команда місії була настільки натхненна красою пейзажу, що вирішила об'єднати два варіанти чорно-білих знімків, знятих у різний час доби, і додала кольори, створивши таким чином рідкісну листівку з Марса. Знімок було зроблено 16 листопада, коли марсохід завершив свій останній політ.

[ + – ] Зображення Марса вранці

У точках зупинки Curiosity завжди знімає 360-градусний огляд свого оточення, проте має досить низьку роздільну здатність. Тому, коли остання панорама була відправлена назад на Землю, команда Curiosity вирішила, що її необхідно відобразити у найвищій якості.

О 20:30 та 16:10 за марсіанським часом Curiosity зробив два окремі знімки, що відкривають краєвид на гору Еоліда. Нагадаємо, що марсіанська сонячна доба — соли мають тривалість в 24 години, 39 хвилин і 35,244 секунд.

Ці дві мозаїки були відправлені на Землю, де вчені об'єднали їх, додавши колір, щоб наголосити на тому, як різні умови освітлення в різний час доби виділяють особливості ландшафту. Синій колір символізує ранкове світло, помаранчевий – денне.

У центрі знімка зображено краєвид на гору Еоліда, 5,5-кілометрової вершини, що розташована в центрі кратера Гейла, на яку Curiosity піднімається вже кілька років.

[ + – ] Зображення Марса вдень

Після піщаних брижів під назвою Sands of Forvie, досліджених Curiosity у грудні минулого року, праворуч від центру можна побачити округлі пагорби, що зачаровують, які ровер вивчав у серпні цього року.

У найдальшій правій частині зображення утворення під назвою гора Рафаеля Наварро, названа на честь одного із вчених місії Curiosity, який допоміг ідентифікувати органічні сполуки на Марсі. Рафаель Наварро, на жаль, помер на початку 2021 року.

Curiosity — один із двох марсоходів NASA, які наразі працюють на Марсі, де він працює вже майже 10 років після посадки в серпні 2012 року.

Роверу було доручено дослідити кратер Гейла, щоб учені могли краще дізнатися про клімат і геологію Червоної планети, як у минулому, так і в теперішньому. Він також шукає будь-які ознаки того, що Марс колись міг бути заселеним.

[ + – ] Покращена версія панорамного знімку Curiosity на Марс

Perseverance, наступник Curiosity, прибув на планету на початку цього року і займається ще більш ретельним вивченням Марса. Марсохід, який нещодавно прибув, шукає безпосередньо ознаки життя, включаючи мікроскопічні копалини, які можуть ховатися в породах Марса.

Але Curiosity, чия первісна місія була запланована лише на два роки (згодом продовжена на невизначений термін), усе ще продовжує свою роботу.

Обидва ровери досліджують різні ділянки Червоної планети, і їх взаємодоповнювальні спостереження значно покращили і продовжать покращувати наше розуміння планети, яка так схожа на Землю і водночас так від неї відрізняється.