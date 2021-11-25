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Perseverance продовжує збирати зразки: марсохід знайшов на Марсі "земний" мінерал

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Марс, марсохід, Perseverance, зразок гірської породи
Фото: NASA | Perseverance надіслав фото, яке підтверджує, що зразок успішно було зібрано.

Марсохід запечатав уже 5 титанових трубок зі зразками з поверхні Марса, але одна з них порожня.

Масохід Perseverance зібрав уже 4 зразки гірської породи на Червоній планеті. Цей останній поки що зразок він узяв із того ж каменю, що й попередній десять днів тому, повідомляє Space.

За словами представників NASA, марсоход має завдання збирати зразки гірської породи кілька разів з одного місця, якщо вони являють особливий науковий інтерес. Так і сталося у цьому випадку.

Після того, як було взято чергову пробу з марсіанської поверхні, апарат надійно запечатав її в титановій трубці та перемістив у своє сховище до інших зразків. Також марсохід надіслав фотографії на Землю з місця подій.

Земний мінерал на Марсі

Новий зразок марсіанської породи був узятий із того ж каменю, в якому марсохід зробив отвір для взяття попередньої проби ще 15 листопада. У цьому камені виявлено мінерал олівін, силікат магнію і заліза, з якого складається більша частина верхньої мантії Землі. Учені NASA висловлюють кілька припущень про те, як він там опинився, але поки що не дають точного визначення.

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Масохід Perseverance надіслав фото з місця збору двох останніх поки що зразків марсіанської породи.
Фото: ISS

5 трубок зі зразками, але 1 порожня

У марсохода Perseverance в сховищі вже 5 трубок із пробами гірських порід, але одна з них порожня. Під час збору першого зразка в серпні цього року порода розсипалася і не потрапила в цю саму трубку.

Perseverance проводить наукові дослідження Марса з лютого цього року, коли він приземлився на дні кратера Езеро, в якому мільярди років тому було велике озеро та дельта річки. Апарат знаходиться у пошуках ознак життя на Марсі та збирає зразки гірської породи, які доставлять на Землю, можливо, вже за 10 років.

Марсохід, Perseverance, вертоліт Ingenuity, Марс
Марсохід Perseverance і гелікоптер Ingenuity на поверхні Марса.
Фото: ISS

Марсоход має надійного помічника — вертоліт Ingenuity, який став першим літальним апаратом на іншій планеті, котрий здійснює свої польоти і робить знімки поверхні, щоб допомогти марсоходу знаходити зручні ділянки для руху і для проведення досліджень. На сьогодні вертоліт вагою всього 1,8 кг здійснив уже 16 польотів над поверхнею Червоної планети.

Фокус писав про те, як марсоходу вдалося взяти першу вдалу пробу з марсіанської поверхні, а також писав про те, що NASA та Європейське космічне агентство готують місію щодо повернення проб ґрунту з Марса і як це відбуватиметься.

Нагадуємо, що Perseverance показав драматичний політ свого напарника Ingenuity над поверхнею Марса, а його "колега" Curiosity зробив нове панорамне зображення Червоної планети.