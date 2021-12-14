NASA проводить випробування апаратів, які заберуть зразки гірської породи з Марсу (відео)

Програма Mars Sample Return має на меті розробку необхідного обладнання, за допомогою якого на Землю доставлять зразки, зібрані марсоходом Perseverance.

Розробкою необхідних апаратів, серед яких марсохід, посадковий модуль, ракета для запуску на орбіту й орбітальний космічний корабель займаються як у NASA, так і в Європейському космічному агентстві. У NASA вже розпочали перші випробування необхідного обладнання, повідомляє сайт NASA.

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Наразі марсохід Perseverance заповнив 4 із 43 спеціальних трубок для збору зразків гірської породи Марса. Але щоб привезти ці зразки на Землю, потрібен цілий комплекс апаратів, розробка яких уже почалася та закінчиться до кінця десятиліття.

[ + – ] Тестування посадкового модуля

Зараз іде розробка спеціального марсоходу, який передасть зразки на посадковий модуль, а той у свою чергу за допомогою роботизованої руки запакує їх у маленьку ракету.

Ця ракета вирушить із посадкового модуля на орбіту Марса, де на неї чекатиме інший космічний корабель. За допомогою спеціального обладнання орбітальний апарат забере капсули зі зразками та запакує їх усередині, щоб доставити їх на Землю.

[ + – ] У NASA проводять випробування необхідного обладнання для доставки зразків марсіанського ґрунту на Землю.

Посадковий модуль Sample Retrieval Lander буде найбільшим і найважчим апаратом такого типу, який будь-коли побував на Марсі. А ракета Mars Ascent Vehicle, яка злетить з його допомогою на орбіту, стане першою ракетою, яка коли-небудь була запущена з іншої планети.

Зараз у NASA проводять випробування прототипу посадкового модуля Sample Retrieval Lander, який має бути міцним і надійним, щоб виконати свою місію на Марсі. За словами інженерки-випробувачки Павліни Карафілліс, прототип у 3 рази менший за реальний посадковий модуль. Пізніше інженери створять зразок реальних розмірів.

[ + – ] На цій ілюстрації показано майбутні апарати, що працюють разом для відправки зразків із поверхні Марса Фото: ISS

Також інженери NASA тестують запуск двоступінчастої ракети, яка буде висотою майже 3 метри з посадкового модуля. Враховуючи нижчу силу тяжкості на Марсі, вчені розробили спеціальне обладнання, яке перед запуском двигунів ракети підкине її на кілька метрів.

[ + – ] Такий вигляд матиме процес повернення зразків гірської породи з Марса на Землю

Фокус уже писав про подробиці програми Mars Sample Return.

Також нагадуємо, що марсохід Perseverance продовжує збирати зразки гірської породи Марса та нещодавно зробив унікальне відкриття.