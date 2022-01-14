Крупное разочарование. Ученые не нашли никаких следов жизни в самом известном метеорите с Марса

Еще в 1996 году ученые из NASA были уверены в том, что в метеорите есть окаменелости, напоминающие земные бактерии.

Новое исследование ученых доказываtт, что марсианский метеорит Allan Hills 84001 возрастом около четырех миллиардов лет, найденный в Антарктиде в 1984 году, не содержит никаких доказательств древней, примитивной жизни на Марсе. Такие неутешительные выводы опубликовала команда ученых под руководством Эндрю Стила из Института науки Карнеги, передает The Guardian.

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По словам Стила, крошечные образцы метеорита показывают, что богатые углеродом соединения на самом деле являются результатом того, что вода — скорее всего, соленая — текла по скале в течение длительного периода времени.

Крошечные шарики углерода в камне образовали подземные воды, протекающие через трещины, еще находясь на Марсе. Ученые отмечают, что то же самое может произойти и на нашей планете, что может помочь объяснить наличие метана в атмосфере Марса.

Отметим, что в 1996 году международная группа ученых под руководством NASA объявила, что органические соединения в породе марсианского камня были оставлены живыми существами. Некоторые другие ученые отнеслись скептически к этой версии.

По словам Стила, новые достижения в области технологий сделали возможными выводы его команды.

Он также добавил, что жизнеутверждающая гипотеза первых исследователей метеорита "была разумной интерпретацией" в то время.

Ученый отметил, что он и его команда, в которую входят NASA, британские и немецкие ученые, позаботилась о том, чтобы представить свои результаты "такими, какие они есть, что является очень захватывающим открытием о Марсе, а не исследованием, чтобы опровергнуть" первоначальную теорию.

Но двое ученых, принимавших участие в первом исследовании, продолжают настаивать на своей теории, они не согласились с последними выводами, и назвали их "разочаровывающими". В общем электронном письме они заявили, что придерживаются своих выводов 1996 года.

"Хотя представленные данные постепенно дополняют наши знания о (метеорите), интерпретация вряд ли нова и не подтверждается исследованием", — пишут Саймон Клеметт и Кэти Томас-Кепрта, исследователи астроматериалов из Космического центра NASA имени Джонсона в Хьюстоне.

Они считают, что неподтвержденные предположения не дают ответа на вопрос о происхождении органического вещества в метеорите.

Единственный способ доказать, что на Красной планете когда-либо была или все еще существует микробная жизнь, — это доставить образцы с планеты на Землю для анализа, отмечает Эндрю Стил. Вероятно, это скоро станет возможным, так как марсоход Perseverance уже собрал шесть образцов для возвращения на Землю примерно за десять лет.

Метеорит Allan Hills 84001

Ученые полагают, что камень был выброшен с поверхности Марса много миллионов лет назад во время масштабного столкновения. В итоге, камень весом около 2 кг был найден в Антарктиде в 1984 году. Серо-зеленый камень получил название Allan Hills 84001 в честь холмов, на которых он был найден.

Ранее Фокус писал, что, по мнению бывшего ученого NASA, люди могут терраформировать Марс и Венеру.

В то же время другие ученые озвучили мрачные прогнозы по колонизации Марса. Одними из самых больших преград для будущих колонистов будут болезни, зависимость от регулярных поставок с Земли, и нехватка продовольствия, что в результате может привести к каннибализму.