Велике розчарування. Учені не знайшли жодних слідів життя в найвідомішому метеориті з Марса

Ще в 1996 році вчені з NASA були впевнені, що в метеориті є скам'янілості, що нагадують земні бактерії.

Нове дослідження вчених доводить, що марсіанський метеорит Allan Hills 84001 віком близько чотирьох мільярдів років, знайдений в Антарктиді в 1984 році, не містить жодних доказів стародавнього, примітивного життя на Марсі. Такі невтішні висновки опублікувала команда вчених під керівництвом Ендрю Стіла з Інституту науки Карнегі, повідомляє The Guardian.

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За словами Стіла, крихітні зразки метеориту показують, що багаті на вуглець сполуки насправді є результатом того, що вода — швидше за все, солона — текла по скелі протягом тривалого часу.

Крихітні кульки вуглецю в камені утворили підземні води, що протікають через тріщини, перебуваючи ще на Марсі. Учені зазначають, що те саме може відбутися і на нашій планеті, що допоможе пояснити наявність метану в атмосфері Марса.

Зазначимо, що у 1996 році міжнародна група вчених під керівництвом NASA оголосила, що органічні сполуки у породі марсіанського каменю залишили живі істоти. Деякі інші вчені поставилися скептично до цієї версії.

За словами Стіла, нові досягнення в галузі технологій уможливили висновки його команди.

Він також додав, що життєстверджувальна гіпотеза перших дослідників метеориту "була розумною інтерпретацією" на той час.

Учений зазначив, що він та його команда, до якої входять NASA, британські та німецькі вчені, подбала про те, щоб представити свої результати "такими, які вони є, що є дуже захопливим відкриттям про Марс, а не дослідженням, щоб спростувати" початкову теорію.

Але двоє вчених, які брали участь у першому дослідженні, продовжують наполягати на своїй теорії, вони не погодилися з останніми висновками, і назвали їх такими, що "розчаровують". У загальному електронному листі вони заявили, що дотримуються своїх висновків 1996 року.

"Хоча представлені дані поступово доповнюють наші знання про (метеорит), інтерпретація навряд чи нова і не підтверджується дослідженням", — пишуть Саймон Клеметт і Кеті Томас-Кепрта, дослідники астроматеріалів з Космічного центру NASA імені Джонсона в Г'юстоні.

Вони вважають, що непідтверджені припущення не дають відповіді на походження органічної речовини в метеориті.

Єдиний спосіб довести, що на Червоній планеті будь-коли було або все ще існує мікробне життя, — це доставити зразки з планети на Землю для аналізу, зазначає Ендрю Стіл. Ймовірно, це незабаром стане можливим, оскільки марсохід Perseverance уже зібрав шість зразків для повернення на Землю приблизно за десять років.

Метеорит Allan Hills 84001

Учені вважають, що камінь викинули з поверхні Марса багато мільйонів років тому під час масштабного зіткнення. У результаті камінь завважки близько 2 кг був знайдений в Антарктиді в 1984 році. Сіро-зелений камінь отримав назву Allan Hills 84001 на честь пагорбів, на яких його знайшли.

Раніше Фокус писав, що, на думку колишнього вченого NASA, люди можуть терраформувати Марс та Венеру.

Водночас інші вчені озвучили похмурі прогнози щодо колонізації Марса. Одними з найбільших перешкод для майбутніх колоністів будуть хвороби, залежність від регулярних поставок із Землі та нестача продовольства, що може призвести до канібалізму.