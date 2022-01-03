Космічний канібалізм: вчені озвучили похмурі прогнози щодо колонізації Марса

Одними з найбільших перешкод для майбутніх колоністів будуть хвороби, залежність від регулярних поставок із Землі і нестача продовольства, що може призвести до канібалізму.

Антрополог Кемерон Сміт з Портлендського університету та астробіолог Чарльз Кокелл з Единбурзького університету попереджають, що майбутні космічні колоністи можуть вдатися до канібалізму, якщо у них закінчиться їжа, пише Screen Rant.

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Розмови про колонізацію Місяця та Марса ведуться вже давно, хоча досі вони здебільшого залишалися теоретичною дискусією. Експерти вже попереджали, що колоністи, які проживатимуть на Марсі, можуть зрештою повстати проти землян, проте тепер вчені озвучили ще більш похмурі попередження.

Ілон Маск вже давно оптимістично ставиться до колонізації Марса і нещодавно пообіцяв доставити людей на Червону планету через 5-10 років. За його словами, створення середовища на Марсі буде необхідно приблизно через 500 мільйонів років, коли Земля стане занадто гарячою для підтримання життя.

[ + – ] Створення довкілля на Марсі буде необхідно приблизно через 500 мільйонів років, коли Земля стане занадто гарячою для підтримки життя

Однак радіація та екстремальні погодні умови – це лише частина перешкод, які можуть завадити мріям Маска щодо колонізації Червоної планети. Як заявляють Кокелл і Кемерон, на людей чекатимуть й інші проблеми. За їхніми словами, одними з найбільших перешкод для майбутніх колоністів будуть хвороби, залежність від регулярних поставок із Землі, а також нестача продовольства, що в результаті може призвести до канібалізму.

Дослідники також зазначили, що колонія має бути створена як певний вид страхування від вимирання, а не для захисту від можливих змін, які призведуть до того, що Земля стане непридатною для життя через кліматичну кризу.

Колонізувати Марс буде нелегко

Як зазначають вчені, обговорення продовольчої безпеки космічних колоній буде неповним без вирішення питання про те, як у разі потреби швидко надіслати припаси із Землі.

Вони також додали, що ймовірність успішної колонізації на будь-яких планетах Сонячної системи є вкрай малою, тому що вони непридатні для життя. Натомість, за їхніми словами, супутник Юпітера Каллісто та супутник Сатурна Титан могли б бути більш гостинними для людей.

[ + – ] Імовірність успішної колонізації на будь-яких планетах Сонячної системи – вкрай мала, через те, що вони непридатні для життя. Натомість, за словами вчених, супутник Юпітера Каллісто та супутник Сатурна Титан могли б бути більш гостинними для людей

Незважаючи на те, що ідея покинути Землю лякає людей ще з самого початку, похмурих пророцтв Кокелла і Сміта достатньо, щоб змусити будь-кого засумніватися в ідеї колонізації Марса або будь-якої іншої планети.

Проте вони навряд чи переконають таких сміливців та ентузіастів, як Ілон Маск, та легіони вчених, дослідників та астрономів, які днями безперервно досліджують космос, намагаючись дізнатися, як створити космічні колонії.

Нещодавно екс-науковець NASA Джим Грін розповів, як терраформувати Марс та Венеру. Як стверджує вчений, життя на Червоній планеті можна відновити за допомогою створення великого магнітного щита від Сонця, який не дасть зірці знищити атмосферу. У результаті планета зможе утримувати тепло біля поверхні, тиск зросте, а клімат зміниться на краще, зробивши далекий світ придатним для життя. Грін також вважає, що подібне можна провернути і з Венерою.

Також вчені заявили, що колонізація Марса може прискорити людську еволюцію. Дослідники відзначають, що великий рівень радіації, інша атмосфера та гравітація здатні змінити людей лише за кілька поколінь.