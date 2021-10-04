З'являться свої зелені чоловічки. Колонізація Марса може прискорити еволюцію людини

Експерти стверджують, що високий рівень радіації, інша атмосфера та гравітація можуть змінити людей всього за кілька поколінь.

Біолог-еволюціоніст з Університету Райса Скотт Соломон вважає, що колонізація Марса людиною допоможе прискорити еволюцію нашого виду. Про це повідомляє Discovery Magazine.

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"З огляду на неймовірну різноманітність марсіанського середовища, цілком логічно очікувати сильного природного відбору", — говорить Соломон.

Марс знаходиться від Землі приблизно в 55,76 млн км, залежно від орбітального положення обох планет. Якщо люди створять на Червоній планеті постійні поселення, такі фактори як висока радіація, низька гравітація та інший спосіб життя, можуть призвести до значних еволюційних змін. На думку експерта, ці зміни можуть відбутися набагато швидше, ніж на Землі.

Соломон займається дослідженням того, як колонізація Марса може змінити хід еволюції людини. Ключовим фактором тут є рівень радіації, від якого залежатиме наскільки швидко люди зможуть адаптуватися до нових умов.

Якщо населення марсіанських колоній буде оновлюватися землянами досить швидко, приплив земних людських генів сповільнить генетичні мутації. Але незважаючи на це, життя в зовсім інших умовах може прискорити темпи еволюції людини.

"За ідеальних умов цей процес може тривати всього сотні років", — зазначає Соломон.

На Землі для еволюції часто необхідно, щоб один окремо взятий вид пережив повну ізоляцію протягом тисяч років. Наприклад, популяції сучасних людей і наших еволюційних предків були ізольовані одне від одного протягом багатьох поколінь — іноді на тисячі років.

Цілком можливо, що марсіанські колонії виявляться також ізольованими від Землі з економічних, політичних чи інших причин.

Марсіанські мутанти

Високий рівень радіації на Марсі також може викликати генетичні мутації у людей, які народилися на Червоній планеті. Будь-які корисні мутації, які допоможуть людям краще переносити марсіанські умови, можуть бути успадковані наступними поколіннями марсіан.

[ + – ] Одна з концепцій мегаполісу на Марсі Фото: город Марс

"Збільшення кількості мутацій дає природному відбору більше матеріалу для роботи", — зазначає біолог.

Але експерт попереджає, що новий колір волосся або навіть шкіри у марсіан зробить їх новим видом. Він каже, що навіть перше покоління марсіан може істотно відрізнятися від землян у фізіологічному плані через гравітацію і чужу атмосферу.

"Вони можуть виглядати інакше, вони можуть поводитися зовсім інакше. Марсіани можуть відрізнятися від землян й у фізичному плані", — розповідає експерт.

Природний відбір

Виживання найбільш пристосованих — це ключова концепція еволюції. Але не завжди довкілля буде єдиним чинником, що диктує те, як виглядатимуть марсіани. Наприклад, багатьом здається цілком логічним, що жителі Марса повинні бути набагато вище середньостатистичного землянина через слабку гравітацію.

[ + – ] Радіація на Марсі може змінити навіть колір шкіри людей Фото: туристы Марс

"У науковій фантастиці марсіани часто зображуються довготелесими і худими, але насправді все може бути навпаки", — говорить Соломон.

Ослаблені скелети становлять небезпеку під час пологів, коли таз жінок може просто зламатися. Так, природний відбір може спрацювати в сторону людей з невисоким зростом і більш щільним скелетом.

Високий рівень радіації на Марсі може також змінити колір шкіри людей протягом поколінь.

"Через високу радіацію ми могли б розвинути якийсь новий тип пігменту шкіри, який допоможе захиститися від випромінювання. Можливо, у нас з'являться власні зелені чоловічки", — зазначає Соломон.

Також він не заперечує, що з часом у людей можуть з'явитися гени, стійкі до раку.

Але поки всі ці припущення залишаються всього лише роздумами на задану тему. Ученим треба ще багато з'ясувати, наприклад, як життя на інших планетах вплине на народження і розвиток дітей.

Інопланетна культура

Унікальні культурні традиції, які можуть з'явитися на Марсі, також нададуть довгостроковий вплив на еволюцію нашого виду. Наприклад, певні особливості харчування, якщо вони будуть зберігатися поколіннями, вплинуть на еволюцію травної системи.

Щоправда, значні досягнення в редагуванні генів, таких як CRISPR, дозволять людям не кидати ситуацію з еволюцією на самоплив.

Біолог зазначає, що наразі вже існують інструменти, які можуть зробити людей більш пристосованими для життя на Марсі.

"Потенційно це може стати потужним інструментом для того, щоб люди швидше й ефективніше адаптувалися до марсіанського середовища", — підсумував Соломон.