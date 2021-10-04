Появятся свои зеленые человечки. Колонизация Марса может ускорить эволюцию человека

Эксперты утверждают, что высокий уровень радиации, другая атмосфера и гравитация могут изменить людей всего за несколько поколений.

Биолог-эволюционист из Университета Райса Скотт Соломон полагает, что колонизация Марса человеком поможет ускорить эволюцию нашего вида. Об этом сообщает Discovery Magazine.

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"Учитывая невероятное разнообразие марсианской среды, вполне логично ожидать сильного естественного отбора", – говорит Соломон.

Марс находится от Земли примерно в 55,76 млн км, в зависимости от орбитального положения обеих планет. Если люди создадут на Красной планете постоянные поселения, такие факторы как высокая радиация, низка гравитация и другой образ жизни, могут привести к значительным эволюционным изменениям. По мнению эксперта, эти изменения могут произойти намного быстрее, чем на Земле.

Соломон занимается исследованием того, как колонизация Марса может изменить ход эволюции человека. Ключевым фактором здесь является уровень радиации, от которого будет зависеть насколько быстро люди смогут адаптироваться к новым условиям.

Если население марсианских колоний будет обновляться землянами достаточно быстро, приток земных человеческих генов замедлит генетические мутации. Но несмотря на это, жизнь в совершенно иных условиях может ускорить темпы эволюции человека.

"При идеальных условиях этот процесс может занять всего сотни лет", – отмечает Соломон.

На Земле для эволюции часто необходимо, чтобы один отдельно взятый вид пережил полную изоляцию на протяжении тысяч лет. Например, популяции современных людей и наших эволюционных предков были изолированы друг от друга на протяжении многих поколений – иногда на тысячи лет.

Вполне возможно, что марсианские колонии окажутся также изолированными от Земли по экономическим, политическим или другим причинам.

Марсианские мутанты

Высокий уровень радиации на Марсе также может вызвать генетические мутации у людей, родившихся на Красной планете. Любые полезные мутации, которые помогут людям лучше переносить марсианские условия, могут быть унаследованы следующими поколениями марсиан.

[ + – ] Одна из концепций мегаполиса на Марсе Фото: Architecture studio ABIBOO

"Увеличение количества мутаций дает естественному отбору больше материала для работы", – отмечает биолог.

Но эксперт предупреждает, что новый цвет волос или даже кожи у марсиан не сделает их новым видом. Он говорит, что даже первое поколение марсиан может существенно отличаться от землян в физиологическом плане из-за гравитации и чужой атмосферы.

"Они могут выглядеть иначе, они могут вести себя совсем по-другому. Марсиане могут отличаться от земля и в физическом плане", – рассказывает эксперт.

Естественный отбор

Выживание наиболее приспособленных – это ключевая концепция эволюции. Но не всегда окружающая среда будет единственным фактором, диктующим то, как будут выглядеть марсиане. Например, многим кажется вполне логичным, что жители Марса должны быть намного выше среднестатистического землянина из-за слабой гравитации.

[ + – ] Радиация на Марсе может изменить даже цвет кожи людей Фото: Julien Mauve

"В научной фантастике марсиане часто изображаются долговязыми и худыми, но на самом деле все может быть наоборот", – говорит Соломон.

Ослабленные скелеты представляют опасность во время родов, когда таз женщин может попросту сломаться. Таким образом, естественный отбор может сработать в сторону людей с невысоким ростом и более плотным скелетом.

Высокий уровень радиации на Марсе может также изменить цвет кожи людей на протяжении поколений.

"Из-за высокой радиации мы могли бы развить какой-то новый тип пигмента кожи, который поможет защититься от излучения. Возможно, у нас появятся собственные зеленые человечки", – отмечает Соломон.

Также он не исключает, что со временем у людей могут появиться гены, устойчивые к раку.

Но пока все эти предположения остаются всего лишь размышлениями на заданную тему. Ученым предстоит еще много выяснить, например, как жизнь на других планетах повлияет на рождение и развитие детей.

Инопланетная культура

Уникальные культурные традиции, которые могут появиться на Марсе, также окажут долгосрочное влияние на эволюцию нашего вида. Например, определенные особенности питания, если они будут сохраняться поколениями, повлияют на эволюцию пищеварительной системы.

Правда, значительные достижения в редактировании генов, таких как CRISPR, позволят людям не бросать ситуацию с эволюцией на самотек.

Биолог отмечает, что на данный момент уже существуют инструменты, которые могут сделать людей более приспособленными для жизни на Марсе.

"Потенциально это может стать мощным инструментом для того, чтобы люди быстрее и эффективнее адаптировались к марсианской среде", – подытожил Соломон.