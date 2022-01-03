Космический каннибализм: ученые озвучили мрачные прогнозы по колонизации Марса

Одними из самых больших преград для будущих колонистов будут болезни, зависимость от регулярных поставок с Земли, и нехватка продовольствия, что в результате может привести к каннибализму.

Антрополог Кэмерон Смит из Университета штата Орегон в Портленде и астробиолог Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета предупреждают, что будущие космические колонисты могут прибегнуть к каннибализму, если у них закончится еда, пишет Screen Rant.

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Разговоры о колонизации Луны и Марса ведутся уже давно, хотя до сих пор это в основном оставалось теоретической дискуссией. Эксперты уже предупреждали, что колонисты, живущие на Марсе, могут в конечном итоге восстать против землян, однако теперь ученые озвучили еще более мрачные предупреждения.

Илон Маск уже давно оптимистично относится к колонизации Марса и только недавно пообещал доставить людей на Красную планету через 5-10 лет. По его словам, создание среды обитания на Марсе будет необходимо примерно через 500 миллионов лет, когда Земля станет слишком горячей для поддержания жизни.

[ + – ] Создание среды обитания на Марсе будет необходимо примерно через 500 миллионов лет, когда Земля станет слишком горячей для поддержания жизни

Однако радиация и экстремальные погодные условия — это лишь часть препятствий, которые могут помешать мечтам Маска о колонизации Красной планеты. Как заявляют Кокелл и Кэмерон, людей будут ждать и другие проблемы. По их словам, одними из самых больших преград для будущих колонистов будут болезни, сохраняющаяся зависимость от регулярных поставок с Земли и нехватка продовольствия, что в результате может привести к каннибализму.

Исследователи также отметили, что колония должна быть создана в качестве некого страхования от вымирания, а не для защиты от возможных изменений, которые приведут к тому, что Земля станет непригодной для жизни из-за климатического кризиса.

Колонизировать Марс будет нелегко

Как подчеркивают эксперты, обсуждение продовольственной безопасности космических колоний будет неполным без решения вопроса о том, как в случае необходимости быстро отправить припасы с Земли.

Они также добавили, что вероятность успешной колонизации на каких-либо планетах Солнечной системы — крайне мала, из-за того, что они непригодны для жизни. Вместо этого, по их словам, спутник Юпитера Каллисто и спутник Сатурна Титан могли бы быть более гостеприимными для людей.

[ + – ] Вероятность успешной колонизации на каких-либо планетах Солнечной система — крайне мала, из-за того, что они непригодны для жизни. Вместо этого, по словам ученых, спутник Юпитера Каллисто и спутник Сатурна Титан могли бы быть более гостеприимными для людей

Несмотря на то, что идея покинуть Землю пугает людей еще с самого начала, мрачных предсказаний Кокелла и Смита достаточно, чтобы заставить любого усомниться в идее колонизации Марса или любой другой планеты.

Однако они вряд ли разубедят таких смельчаков и энтузиастов, как Илон Маск, и легионы ученых, исследователей и астрономов, которые днями напролет исследуют космос, пытаясь узнать, как создать космические колонии.

Недавно экс-ученый NASA Джим Грин рассказал, как терраформировать Марс и Венеру. По его словам, жизнь на Красной планете можно возобновить с помощью создания большого магнитного щита от Солнца который не даст звезде уничтожить атмосферу. В итоге планета сможет удерживать тепло у поверхности, давление вырастет, а климат изменится в лучшую сторону, сделав далекий мир пригодным для жизни. Грин также считает, что подобное можно провернуть и с Венерой.

Также ученые заявили, что колонизация Марса может ускорить человеческую эволюцию. Исследователи отмечают, что большой уровень радиации, иная атмосфера и гравитация способны изменить людей всего за несколько поколений.