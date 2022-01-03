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Космический каннибализм: ученые озвучили мрачные прогнозы по колонизации Марса

Юлия Чайка
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астронавт, Марс, холмы, иллюстративное фото
Скриншот из фильма "Марсианин"

Одними из самых больших преград для будущих колонистов будут болезни, зависимость от регулярных поставок с Земли, и нехватка продовольствия, что в результате может привести к каннибализму.

Антрополог Кэмерон Смит из Университета штата Орегон в Портленде и астробиолог Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета предупреждают, что будущие космические колонисты могут прибегнуть к каннибализму, если у них закончится еда, пишет Screen Rant.

Разговоры о колонизации Луны и Марса ведутся уже давно, хотя до сих пор это в основном оставалось теоретической дискуссией. Эксперты уже предупреждали, что колонисты, живущие на Марсе, могут в конечном итоге восстать против землян, однако теперь ученые озвучили еще более мрачные предупреждения.

Илон Маск уже давно оптимистично относится к колонизации Марса и только недавно пообещал доставить людей на Красную планету через 5-10 лет. По его словам, создание среды обитания на Марсе будет необходимо примерно через 500 миллионов лет, когда Земля станет слишком горячей для поддержания жизни.

астронавт, космос, скафандр, фото
Создание среды обитания на Марсе будет необходимо примерно через 500 миллионов лет, когда Земля станет слишком горячей для поддержания жизни

Однако радиация и экстремальные погодные условия — это лишь часть препятствий, которые могут помешать мечтам Маска о колонизации Красной планеты. Как заявляют Кокелл и Кэмерон, людей будут ждать и другие проблемы. По их словам, одними из самых больших преград для будущих колонистов будут болезни, сохраняющаяся зависимость от регулярных поставок с Земли и нехватка продовольствия, что в результате может привести к каннибализму.

Исследователи также отметили, что колония должна быть создана в качестве некого страхования от вымирания, а не для защиты от возможных изменений, которые приведут к тому, что Земля станет непригодной для жизни из-за климатического кризиса.

Колонизировать Марс будет нелегко

Как подчеркивают эксперты, обсуждение продовольственной безопасности космических колоний будет неполным без решения вопроса о том, как в случае необходимости быстро отправить припасы с Земли.

Они также добавили, что вероятность успешной колонизации на каких-либо планетах Солнечной системы — крайне мала, из-за того, что они непригодны для жизни. Вместо этого, по их словам, спутник Юпитера Каллисто и спутник Сатурна Титан могли бы быть более гостеприимными для людей.

колонизация, космос, колония, деревья, рисунок
Вероятность успешной колонизации на каких-либо планетах Солнечной система — крайне мала, из-за того, что они непригодны для жизни. Вместо этого, по словам ученых, спутник Юпитера Каллисто и спутник Сатурна Титан могли бы быть более гостеприимными для людей

Несмотря на то, что идея покинуть Землю пугает людей еще с самого начала, мрачных предсказаний Кокелла и Смита достаточно, чтобы заставить любого усомниться в идее колонизации Марса или любой другой планеты.

Однако они вряд ли разубедят таких смельчаков и энтузиастов, как Илон Маск, и легионы ученых, исследователей и астрономов, которые днями напролет исследуют космос, пытаясь узнать, как создать космические колонии.

Недавно экс-ученый NASA Джим Грин рассказал, как терраформировать Марс и Венеру. По его словам, жизнь на Красной планете можно возобновить с помощью создания большого магнитного щита от Солнца который не даст звезде уничтожить атмосферу. В итоге планета сможет удерживать тепло у поверхности, давление вырастет, а климат изменится в лучшую сторону, сделав далекий мир пригодным для жизни. Грин также считает, что подобное можно провернуть и с Венерой.

Также ученые заявили, что колонизация Марса может ускорить человеческую эволюцию. Исследователи отмечают, что большой уровень радиации, иная атмосфера и гравитация способны изменить людей всего за несколько поколений.