Экс-ученый NASA: люди могут терраформировать Марс и Венеру

Физик, проработавший в организации последние 40 лет, в ближайшее время опубликует сценарии этого процесса, но предупреждает, что его идеи будут встречены в штыки.

Ведущий ученый NASA Джим Грин после выхода на пенсию рассказал, как человечество в будущем сможет терраформировать Марс и Венеру. Его слова приводит издание The New York Times.

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По словам Джима Грина, Марс можно снова сделать пригодным для жизни людей, если создать огромный магнитный щит от Солнца, который помешает звезде разрушать атмосферу. В результате планета сможет удерживать тепло у поверхности, давление увеличится, а климат улучшится и станет пригодным для жизни. Как утверждает ученый, подобное можно сделать и с Венерой.

"Марс начнет терраформироваться. Мы хотим, чтобы планета участвовала в этом любым возможным способом. Когда давление повышается, повышается температура", — объяснил ученый.

Джим Грин предложил искать жизнь в космосе, используя специальную шкалу от 1 до 7. В интервью ученый объяснил, что на Марсе большое количества метана, который на Земле в 95% случаев производят живые организмы, однако пока исследования красной планеты показывают только уровень 3. Миллиарды лет назад марсинаские ландшафты были покрыты водой, однако она начала резко испаряться после ослабления магнитного поля.

[ + – ] Бывший исследователь NASA Джим Грин Фото: The New York Times

Для первого этапа терраформирования необходимо давление в 60 мбар — это так называемый предел Армстронга, когда кровь не закипает внутри тела. Сейчас показатели на Марсе в 10 раз ниже, и люди смогут ступить на его поверхность только в скафандрах, которые снижают гибкость и мобильность. Если удастся повысить температуру и давление, растения смогут расти в местной почве.

"Есть несколько сценариев, как сделать магнитный экран. Я пытаюсь выпустить статью, над которой работаю около двух лет. Это не будет хорошо встречено. Планетарному сообществу не нравится идея терраформирования чего-либо. Но ты знаешь. Я думаю, мы можем изменить Венеру с помощью физического щита, отражающего свет. Создаем щит, и вся температура начинает падать", — рассказал физик.

В 1970-х годах НАСА запустило на Марс космические аппараты Viking. По словам Джима Грина, они приземлились в плохое место, потому что тогда агентство слишком мало знало о планете. Один из экспериментов Один из экспериментов Viking показал, что в почвах есть микробная жизнь, однако исследователи не смогли определить это наверняка.

"Теперь мы действительно, окончательно узнаем, потому что собираемся привезти образцы. Мы не знали, что потребуется миссия по возврату образцов", — отметил специалист.

Джим Грин пришел в НАСА в 1980 году Джим Грин и посвятил этой работе около 40 лет. Он помог космическому агентству понять магнитное поле Земли, исследовать внешнюю часть Солнечной системы, в целом поучаствовал более чем ста научных исследований, со временем расширяя область своей деятельности. В начале 2022 году Джим Грин решил выйти на пенсию, но намерен продолжать научную работу, в частности, сейчас пишет статью о спутнике Юпитера — Европе.

Ранее марсоход Perseverance подтвердил наличие органических молекул в кратере Езеро на Марсе. Это еще не подтверждает наличие жизни на Марсе, однако указывает на такую возможность.

Писали также, что NASA и ESA готовят миссию по возврату проб грунта с Марса. Ученым необходимо исследовать образцы на Земле, ведь у космических аппаратов на поверхности красной планеты недостаточно инструментов для полноценного анализа.