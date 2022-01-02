Экс-ученый NASA: люди могут терраформировать Марс и Венеру
Физик, проработавший в организации последние 40 лет, в ближайшее время опубликует сценарии этого процесса, но предупреждает, что его идеи будут встречены в штыки.
Ведущий ученый NASA Джим Грин после выхода на пенсию рассказал, как человечество в будущем сможет терраформировать Марс и Венеру. Его слова приводит издание The New York Times.
По словам Джима Грина, Марс можно снова сделать пригодным для жизни людей, если создать огромный магнитный щит от Солнца, который помешает звезде разрушать атмосферу. В результате планета сможет удерживать тепло у поверхности, давление увеличится, а климат улучшится и станет пригодным для жизни. Как утверждает ученый, подобное можно сделать и с Венерой.
"Марс начнет терраформироваться. Мы хотим, чтобы планета участвовала в этом любым возможным способом. Когда давление повышается, повышается температура", — объяснил ученый.
Джим Грин предложил искать жизнь в космосе, используя специальную шкалу от 1 до 7. В интервью ученый объяснил, что на Марсе большое количества метана, который на Земле в 95% случаев производят живые организмы, однако пока исследования красной планеты показывают только уровень 3. Миллиарды лет назад марсинаские ландшафты были покрыты водой, однако она начала резко испаряться после ослабления магнитного поля.
Для первого этапа терраформирования необходимо давление в 60 мбар — это так называемый предел Армстронга, когда кровь не закипает внутри тела. Сейчас показатели на Марсе в 10 раз ниже, и люди смогут ступить на его поверхность только в скафандрах, которые снижают гибкость и мобильность. Если удастся повысить температуру и давление, растения смогут расти в местной почве.
"Есть несколько сценариев, как сделать магнитный экран. Я пытаюсь выпустить статью, над которой работаю около двух лет. Это не будет хорошо встречено. Планетарному сообществу не нравится идея терраформирования чего-либо. Но ты знаешь. Я думаю, мы можем изменить Венеру с помощью физического щита, отражающего свет. Создаем щит, и вся температура начинает падать", — рассказал физик.
В 1970-х годах НАСА запустило на Марс космические аппараты Viking. По словам Джима Грина, они приземлились в плохое место, потому что тогда агентство слишком мало знало о планете. Один из экспериментов Один из экспериментов Viking показал, что в почвах есть микробная жизнь, однако исследователи не смогли определить это наверняка.
"Теперь мы действительно, окончательно узнаем, потому что собираемся привезти образцы. Мы не знали, что потребуется миссия по возврату образцов", — отметил специалист.
Джим Грин пришел в НАСА в 1980 году Джим Грин и посвятил этой работе около 40 лет. Он помог космическому агентству понять магнитное поле Земли, исследовать внешнюю часть Солнечной системы, в целом поучаствовал более чем ста научных исследований, со временем расширяя область своей деятельности. В начале 2022 году Джим Грин решил выйти на пенсию, но намерен продолжать научную работу, в частности, сейчас пишет статью о спутнике Юпитера — Европе.
Ранее марсоход Perseverance подтвердил наличие органических молекул в кратере Езеро на Марсе. Это еще не подтверждает наличие жизни на Марсе, однако указывает на такую возможность.
Писали также, что NASA и ESA готовят миссию по возврату проб грунта с Марса. Ученым необходимо исследовать образцы на Земле, ведь у космических аппаратов на поверхности красной планеты недостаточно инструментов для полноценного анализа.