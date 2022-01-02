Екс-науковець NASA: люди можуть тераформувати Марс і Венеру

Фізик, який пропрацював в організації останні 40 років, найближчим часом опублікує сценарії цього процесу, але попереджає, що його ідеї зустрінуть багнетами.

Провідний вчений NASA Джим Грін після виходу на пенсію розповів, як людство у майбутньому зможе терраформувати Марс та Венеру. Його слова наводить видання The New York Times.

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За словами Джима Гріна, Марс можна знову зробити придатним для життя людей, якщо створити величезний магнітний щит від Сонця, який завадить зірці руйнувати атмосферу. В результаті планета зможе утримувати тепло біля поверхні, тиск збільшиться, а клімат покращиться і стане придатним для життя. Як стверджує вчений, це можна зробити і з Венерою.

"Марс почне терраформуватися. Ми хочемо, щоб планета брала участь у цьому будь-яким можливим способом. Коли тиск підвищується, підвищується температура", — пояснив учений.

Джим Грін запропонував шукати життя в космосі, використовуючи спеціальну шкалу від 1 до 7. В інтерв'ю вчений пояснив, що на Марсі велика кількість метану, який на Землі у 95% випадків виробляють живі організми, проте поки що дослідження червоної планети показують лише рівень 3. Мільярди років тому марсіанські ландшафти були вкриті водою, проте вона почала різко випаровуватися після ослаблення магнітного поля.

[ + – ] Колишній дослідник NASA Джим Грін Фото: The New York Times

Для першого етапу тераформування необхідний тиск у 60 мбар – це так звана межа Армстронга, коли кров не закипає всередині тіла. Зараз показники на Марсі у 10 разів нижчі, і люди зможуть ступити на його поверхню лише у скафандрах, які знижують гнучкість та мобільність. Якщо вдасться підвищити температуру та тиск, рослини зможуть рости у місцевому ґрунті.

"Є кілька сценаріїв, як зробити магнітний екран. Я намагаюся випустити статтю, над якою працюю близько двох років. Це не буде добре зустрінуто. Планетарній спільноті не подобається ідея тераформування чогось. Але ти знаєш. Я думаю, ми можемо змінити Венеру з допомогою фізичного щита, який відбиває світло. Створюємо щит, і вся температура починає падати", — розповів фізик.

У 70-х роках НАСА запустило на Марс космічні апарати Viking. За словами Джима Гріна, вони приземлилися у погане місце, тому що тоді агентство надто мало знало про планету. Один з експериментів Один з експериментів Viking показав, що у ґрунтах є мікробне життя, проте дослідники не змогли визначити це напевно.

"Тепер ми справді остаточно дізнаємося, тому що збираємося привезти зразки. Ми не знали, що буде потрібна місія з повернення зразків", — зазначив фахівець.

Джим Грін прийшов до НАСА в 1980 році Джим Грін і присвятив цій роботі близько 40 років. Він допоміг космічному агентству зрозуміти магнітне поле Землі, досліджувати зовнішню частину Сонячної системи, загалом узяв участь у понад ста наукових досліджень, згодом розширюючи сферу своєї діяльності. На початку 2022 року Джим Грін вирішив вийти на пенсію, але має намір продовжувати наукову роботу, зокрема, зараз пише статтю про супутника Юпітера — Європу.

Раніше марсохід Perseverance підтвердив наявність органічних молекул у кратері Езеро на Марсі. Це ще не підтверджує існування життя на Марсі, проте вказує на таку можливість.

Писали також, що NASA та ESA готують місію з повернення проб ґрунту з Марса. Вченим необхідно досліджувати зразки на Землі, адже у космічних апаратів на поверхні червоної планети недостатньо інструментів для повноцінного аналізу.