Спроба повторити успіх Індії. Японія вдруге запускає на Місяць свій апарат (фото)

Разом із посадковим апаратом полетить також новітній космічний телескоп.

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Японія готується до запуску однієї з найважливіших космічних місій у своїй історії. У понеділок, 28 серпня, на Місяць вирушить посадковий апарат SLIM, але разом із ним на орбіту буде відправлено і новітній космічний телескоп XRISM, пише Space.

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Японська ракета-носій H2-A має стартувати з Космічний центру Танегасіма в понеділок, 28 серпня о 3:26 ранку за Києвом. Як корисне навантаження ракета виведе в космос два найважливіших для Японії апарати. По-перше, на Місяць має вирушити посадковий модуль SLIM, а по-друге, на орбіту буде виведено космічний телескоп XRISM.

Посадковий модуль летітиме до Місяця протягом кількох місяців і здійснить посадку в невеликому кратері Шіолі, діаметром 300 метрів. Цей кратер розташований близько до екватора Місяця і саме в цих широтах насамперед приземляються земні апарати.

На Місяць має вирушити посадковий модуль SLIM Фото: JAXA

Нагадуємо, що Індії вдалося приземлити свій посадковий модуль у рамках місії "Чандраян-3" в районі Південного полюса Місяця. Це перший випадок в історії. Фокус уже писав про те, що з'явилися кадри, на яких видно першу поїздку індійського місяцеходу на Місяці.

Після успішної посадки на супутнику Землі свого апарату Індія, слідом за США, Китаєм і СРСР, приєдналася до так званого "місячного клубу". Японія також хоче стати членом цього клубу, тому здійснить уже другу спробу посадити свій апарат на Місяці.

Минула спроба завершилася катастрофою у квітні цього року, хоча той посадковий апарат не належав державі, а був створений токійською компанією ispace. Але ця компанія все ж таки була японською, а отже можна вважати, що цей політ на Місяць апарату SLIM є другою спробою Японії.

На орбіту буде відправлено і новітній космічний телескоп XRISM Фото: JAXA

Мета апарату SLIM полягає не тільки в дослідженні поверхні Місяця. З його допомогою японські вчені хочуть показати, що такі космічні апарати можуть максимально точно приземляться там, де і заплановано. Що стосується космічного телескопа XRISM, то він проводитиме ретельне дослідження Всесвіту в рентгенівських променях.

Якщо апарат SLIM успішно приземлиться на Місяці, то це значно посилить японську космічну програму. Наразі відомо, що Японія перебуває в тісній співпраці зі США в плані освоєння Місяця. Коли наприкінці цього десятиліття навколо Місяця стане обертатися космічна станція Gateway, створена американцями, то туди обов'язково полетить японський астронавт.

За стартом ракети-носія H2-A можна буде спостерігати в прямому ефірі. Посилання на цей ефір знаходиться нижче.

Фокус же писав про те, що південний полярний регіон є дуже важливим місцем, куди намагаються відправити свої місії багато країн, але вдалося це поки тільки Індії. Що ж особливого в цьому регіоні Місяця?

Нагадуємо, що на космічному телескопі Вебб сталася аварія. Стався збій у роботі одного з чотирьох його головних приладів. У NASA, як уже писав Фокус, розповіли, як це вплине на роботу телескопа.