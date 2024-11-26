В Японии во время испытаний загорелась космическая ракета: подробности (видео)

В Японии произошли неудачные испытания ракеты-носителя Epsilon S. Меньше чем через минуту после старта одна из ступеней загорелась.

Во вторник утром, 26 ноября, в двигателе второй ступени ракеты Epsilon S через 49 секунд после начала наземных испытаний, проводившихся в Космическом центре Танегасима на юго-востоке префектуры Кагосима, произошел сбой. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что прямая трансляция национального вещателя Японии показала клубы дыма, поднимающиеся с места происшествия. Пострадавших не было, а причина пожара пока не установлена, сообщило агентство.

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Инцидент привел к падению акций производителей ракет. Ценные бумаги IHI Corp., который совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) разработал ракету, в начале торгов упали на 7%.

Первый запуск ракеты Epsilon запланирован на март следующего года, но неудачное испытание — уже второе после аналогичного инцидента в прошлом году — может привести к дальнейшим задержкам в программе.

Трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель легкого класса Epsilon была разработана в 2007 году для запуска научных космических аппаратов. Общая длинна ракеты, которая способна вывести на орбиту до 1500 кг, составляет 26 м. Стоимость запуска составляет около $38 млн.

Как уже писал Фокус, японскую ракету-носитель H3 уничтожили вскоре после запуска из-за неудачного старта.

Напомним, ученые из Киотского университета вместе с инженерами лесозаготовительной компании Sumitomo Forestry создали исследовательский спутник в виде куба. Деревянный аппарат LignoSat был создан из древесины магнолии.