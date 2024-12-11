Провальный курортный сезон: чем заканчиваются солнечные деньки на Марсе

Исследователи раскрыли одну из погодных особенностей на Красной планете.

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Исследователи выяснили, что пылевые бури на Марсе в 78% случаев начинаются после продолжительных солнечных дней, пишет Space.com.

Пыльные бури – привычное явление для Марса, они начинаются в небольших масштабах, но могут перерасти глобальные бури, которые окутывают пылью всю планету. Тонка марсианская атмосфера не дает пыльным бурям достаточно сил, чтобы сдувать с поверхности космические аппараты, но пыль представляет угрозу для их солнечных панелей. К примеру, марсоход NASA Opportunity остался без солнечной энергии в разгар масштабной пыльной бури и его так и не смогли запустить заново.

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"Пыльные бури угрожают марсоходам и посадочным модулям на Марсе, не говоря уже о предстоящих пилотируемых миссий. Марсианская пыль очень мелкая и легкая, поэтому прилипает пости ко всем поверхностям", — говорит эксперт из Университета Колорадо в Боулдере Хешани Пиерис.

Он и его коллега Пол Хейн изучили данные за 8 марсианских лет, которые собрал инструмент Mars Climate Sounder на борту межпланетной станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Инструмент наблюдает за поверхностью Марса и его атмосферой в видимом и ближнем инфракрасном свете. Таким образом аппарат отслеживает температуры поверхности и то, как они влияют на атмосферу.

Ученые измерения двух типов пыльных бурь, обозначенных как "A" и "C". Такие бури обычно начинаются в северном полушарии Марса, а потом идут по двум хорошо известным путям – через равнины Ацидалия и Утопия. Бури категории "В" начинаются вокруг южного полюса и поднимают пыль из глубины равнины Эллада.

Результаты исследования показали, что 78% пыльных бурь предшествовал длительный период по-марсиански теплых и солнечных дней. Дело в том, что средняя температура на Марсе составляет около -60 градусов по Цельсию, но иногда, она может подниматься до 20 градусов по Цельсию на экваторе.

Исследователи признают, что их работу нельзя назвать неопровержимыми доказательствами, но взаимосвязь теплых дней с пыльными бурями очень сильная. Возможно, это не так уж и удивительно, учитывая, что на Земле происходит нечто подобное. На нашей планете жаркие периоды очень часто завершаются грозами.

В итоге ученым удалось разработать алгоритм, который может предсказывать появление бури "А" или "С" на основе нагрева поверхности с точностью до 64%.

Напомним, сколько времени на самом деле нужно, чтобы добраться до Красной планеты. На время полета к Марсу влияет несколько важных факторов.