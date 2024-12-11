Провальний курортний сезон: чим закінчуються сонячні дні на Марсі

Дослідники розкрили одну з погодних особливостей на Червоній планеті.

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Дослідники з'ясували, що пилові бурі на Марсі в 78% випадків починаються після тривалих сонячних днів, пише Space.com.

Пилові бурі — звичне явище для Марса, вони починаються в невеликих масштабах, але можуть перерости в глобальні бурі, які огортають пилом всю планету. Тонка марсіанська атмосфера не дає пиловим бурям достатньо сил, щоб здувати з поверхні космічні апарати, але пил становить загрозу для їхніх сонячних панелей. Наприклад, марсохід NASA Opportunity залишився без сонячної енергії в розпал масштабної пилової бурі і його так і не змогли запустити заново.

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"Пилові бурі загрожують марсоходам і посадковим модулям на Марсі, не кажучи вже про майбутні пілотовані місії. Марсіанський пил дуже дрібний і легкий, тому прилипає майже до всіх поверхонь", — каже експерт з Університету Колорадо в Боулдері Хешані Пієріс.

Він і його колега Пол Гейн вивчили дані за 8 марсіанських років, які зібрав інструмент Mars Climate Sounder на борту міжпланетної станції NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Інструмент спостерігає за поверхнею Марса і його атмосферою у видимому і ближньому інфрачервоному світлі. Таким чином апарат відстежує температури поверхні й те, як вони впливають на атмосферу.

Науковці виміряли два типи пилових бур, позначених як "A" і "C". Такі бурі зазвичай починаються в північній півкулі Марса, а потім йдуть двома добре відомими шляхами — через рівнини Ацидалія та Утопія. Бурі категорії "В" починаються навколо південного полюса і підіймають пил із глибини рівнини Еллада.

Результати дослідження показали, що 78% пилових бур передував тривалий період по-марсіанськи теплих і сонячних днів. Річ у тім, що середня температура на Марсі становить близько -60 градусів за Цельсієм, але іноді, вона може підійматися до 20 градусів за Цельсієм на екваторі.

Дослідники визнають, що їхню роботу не можна назвати незаперечними доказами, але взаємозв'язок теплих днів із пиловими бурями дуже сильний. Можливо, це не так уже й дивно, враховуючи, що на Землі відбувається щось подібне. На нашій планеті спекотні періоди дуже часто завершуються грозами.

У підсумку вченим вдалося розробити алгоритм, який може передбачати появу бурі "А" або "С" на основі нагріву поверхні з точністю до 64%.

Нагадаємо, скільки часу насправді потрібно, щоб дістатися Червоної планети. На час польоту до Марса впливає кілька важливих факторів.