Сияние да Винчи и парад планет: какой сюрприз приготовило летнее солнцестояние

Сразу 2 планеты Солнечной системы будут находиться близко друг к другу вместе с освещенной "светом Земли" Луной.

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До 2028 года нельзя будет увидеть такой уникальный парад планет. Во время летнего солнцестояния Марс, Венера и Луна будут находиться рядом на небе в виде прямоугольного треугольника. При этом часть Луны будет освещена светом, отраженным от Земли и этот феномен известен, как сияние да Винчи, пишет Live Science.

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Астрономическое лето в северном полушарии Земли (а Украина находится именно в этой части планеты) начнется с удивительного космического явления.

21 июня произойдет летнее солнцестояние, то есть Солнце будет находиться в самой высокой точке на небе и это обычное явление. Но летнее солнцестояние в этом году будет не очень обычным, ведь в вечерних сумерках можно будет увидеть выравнивание в небе Марса, Венеры и Луны, освещенной светом, отраженным от Земли.

На самом деле, естественно Земля не излучает света, а отражает свет Солнца, но когда этот свет попадает на наш спутник, то часть Луны, которая выглядит в виде тонкого полумесяца, освещается "светом Земли". Этот феномен называется сиянием да Винчи и Фокус уже подробно писал об этом явлении.

По словам астрономов, так близко друг к другу в вечернем небе 2 планеты и Луна, освещенная светом, отраженным от Земли, не будут видны в небе до 28 марта 2028 года. Поэтому стоит обратить внимание на этот феномен, который будет виден на западе в вечерних сумерках 21 июня даже невооруженным глазом.

Луна и сияние да Винчи Фото: The Guardian

На самом деле самый тонкий полумесяц на Луне из всех возможных можно уже было наблюдать поздно вечером в понедельник, 19 июня. Только 3% поверхности Луны было освещено светом Солнца, а остальная часть — отраженным от Земли светом. Хотя это скорее всего было сложно сделать, ведь этот феномен проявлялся на фоне яркого заката Солнца и происходил как раз на западе.

Во вторник, 20 июня, поздно вечером можно уже попытаться увидеть Луну, только 8% поверхности которой будет освещена солнечным светом. В это время уже начнется парад планет, и Луна будет находиться рядом с достаточно яркой Венерой, но Марс будет еще тусклым.

Поэтому, по словам ученых, лучшее время для наблюдения за особенным космическим феноменом — это как раз вечер среды, 21 июня, когда появятся первые сумерки после начала летнего солнцестояния. В это время Луна будет освещена на 13% и будет находиться рядом с Венерой и Марсом в виде прямоугольного треугольника. Марс в этот вечер будет более ярким, но все же ученые рекомендуют использовать бинокль для его обнаружения.

Такое же захватывающее зрелище можно будет наблюдать и вечером в четверг, 22 июня, когда 21% поверхности Луны будет освещен солнечным светом, а остальная часть светом, отраженным от Земли.

Что касается Земли, то согласно прогнозу NASA, к нашей планете приближаются сразу 4 астероида разных размеров. Они летят с огромной скоростью и один гигантский астероид считается опасным для нашей планеты, как уже писал Фокус.

Как уже писал Фокус, недавно можно было наблюдать за редким парадом планет, когда произошло выравнивание в небе сразу пяти планет Солнечной системы.