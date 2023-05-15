Луну осветит Земля. Вскоре можно будет наблюдать астрономический феномен – сияние да Винчи

Феномен под названием сияние Земли, впервые объяснил еще Леонардо да Винчи в 16 веке. В этот момент Луна освещается отраженным светом нашей планеты.

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В воскресенье, 21 апреля, жители Украины смогут стать свидетелями необыкновенного космического феномена. Примерно в 23:00 по Киеву нужно будет посмотреть на запад, и вы увидите, что на Луне виден тонкий полумесяц. Только 5% видимой части спутника нашей планеты будет освещено светом Солнца. В то же время другая часть Луны будет также слабо светиться из-за феномена известного как сияние Земли, впервые объясненного знаменитым ученым Леонардо да Винчи, пишет The Guardian.

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Неосвещенная часть Луны будет светиться благодаря тому, что отраженный от Земли солнечный свет будет попадать на наш спутник. То есть Земля как бы сама освещает Луну, хотя на самом деле наша планета лишь отражает свет Солнца, тем не менее это явление получило название сияние Земли. Это явление очень хорошо видно, когда Солнце уже зашло.

В воскресенье, 21 апреля, жители Украины смогут стать свидетелями необыкновенного космического феномена Фото: The Guardian

Если бы вы находились на Луну, то с ее поверхности было бы видно, что Земля выглядит в 50 раз ярче, чем обычно. И в этот момент, как и во время полнолуния, если смотреть на спутник с Земли, на видимой части поверхности Луны не бывает темной ночи.

Феномен, который впервые описал еще в 16 веке Леонардо да Винчи еще называют пепельным свечением Луны. Изучение яркости сияния Земли, которое зависит от облачного покрова планеты, ученые используют для поисков изменений в нашей атмосфере.

Примерно в 23:00 по Киеву нужно будет посмотреть на запад, и вы увидите, что на Луне виден тонкий полумесяц Фото: EarthSky

Фокус уже писал о том, что американский фотограф, который занимается съемкой космических объектов, недавно сделал потрясающие детальные снимки Луны. Для этого ему пришлось потратить несколько часов на саму съемку и еще больше времени на обработку почти 300 тысяч снимков.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат прислал на Землю уникальные изображения обратной стороны Луны. Здесь можно увидеть максимально детально некоторые из известных поверхностных структур.

Как уже писал Фокус, ученые возможно наконец-то перестанут спорить о том, что же из себя на самом деле представляет ядро нашего спутника. Новое исследование показало, то внутренняя часть Луны очень напоминает земную.