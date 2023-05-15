Місяць освітлить Земля. Незабаром можна буде спостерігати астрономічний феномен – сяйво да Вінчі

Феномен під назвою сяйво Землі вперше пояснив ще Леонардо да Вінчі у 16 столітті. У цей момент Місяць освітлюється відбитим світлом нашої планети.

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У неділю, 21 квітня, українці зможуть стати свідками незвичайного космічного феномену. Приблизно о 23:00 за Києвом потрібно буде подивитися на захід, і ви побачите, що на Місяці видно тонкий півмісяць. Тільки 5% видимої частини супутника нашої планети буде освітлено світлом Сонця. Водночас інша частина Місяця буде слабко світитися через феномен відомий як сяйво Землі, вперше пояснений знаменитим вченим Леонардо да Вінчі, пише The Guardian.

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Неосвітлена частина Місяця світитиметься завдяки тому, що відбите від Землі сонячне світло потраплятиме на наш супутник. Тобто Земля як би сама висвітлює Місяць, хоча насправді наша планета лише відбиває світло Сонця, проте це явище отримало назву сяйво Землі. Це дуже добре видно, коли Сонце вже зайшло.

У неділю, 21 квітня, українці зможуть стати свідками незвичайного космічного феномену Фото: The Guardian

Якби ви знаходилися на Місяці, то з його поверхні було б видно, що Земля виглядає у 50 разів яскравішою, ніж зазвичай. І в цей момент, як і під час повного місяця, якщо дивитися на супутник із Землі, на видимій частині поверхні Місяця не буває темної ночі.

Феномен, який вперше описав ще у 16 столітті Леонардо да Вінчі ще називають попелястим світінням Місяця. Вивчення яскравості сяйва Землі, яке залежить від хмарного покриву планети, вчені використовують для пошуку змін у нашій атмосфері.

Приблизно о 23:00 за Києвом потрібно буде подивитися на захід, і ви побачите, що на Місяці видно тонкий півмісяць Фото: вспышка на солнце

Фокус вже писав про те, що американський фотограф, який займається зйомкою космічних об'єктів, нещодавно зробив чудові детальні знімки Місяця. Для цього йому довелося витратити кілька годин на зйомку і ще більше часу на обробку майже 300 тисяч знімків.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат надіслав на Землю унікальні зображення зворотного боку Місяця. Тут можна побачити максимально детально деякі із відомих поверхневих структур.

Як вже писав Фокус, вчені перестануть сперечатися про те, що ж собою насправді представляє ядро нашого супутника. Нове дослідження показало, що внутрішня частина Місяця дуже нагадує земну.