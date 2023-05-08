Що відбувається на зворотному боці Місяця: корейський апарат надіслав детальні знімки (фото)

Камера космічного апарату, створеного в Південній Кореї, відобразила у всіх подробицях відомі структури на зворотному боці Місяця.

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Космічний орбітальний апарат Danuri, який прибув на навколомісячну орбіту ще в середині грудня минулого року, продовжує робити чудові зображення поверхні супутника Землі. У новому наборі даних є знімки як геологічних особливостей зворотного боку Місяця, так і видимої частини супутника, пише Space.

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Вчені з Корейського інституту аерокосмічних досліджень (Республіка Корея або Південна Корея, як часто називають цю країну) оприлюднили нову серію приголомшливих зображень місячної поверхні, створених камерою першого в історії цієї азійської країни орбітального місячного апарату.

Кратер Ціолковський Фото: space.com

Danuri, оснащений двома потужними камерами, за допомогою однієї з них, Lunar Terrain Imager, були створені нові знімки місячної поверхні. Що стосується другої камери, ShadowCam, вона призначена для створення зображень у затінених місячних кратерах, куди не потрапляє сонячне світло.

Найбільше виділяються у новому наборі зображень поверхні Місяця, знімки таких геологічних особливостей нашого супутника:

Детальне зображення кратера Ціолковський, названого на честь відомого фізика та математика Костянтина Ціолковського. Цей кратер розташований на зворотному боці Місяця і має діаметр приблизно 185 км. У центрі кратера височить гора, висотою приблизно 3,2 км, яку видно на новому знімку апарату Danuri.

Також апарат зробив знімок Долини Шредінгера, яка є заглибленням у поверхні на зворотному боці Місяця, і вона тягнеться на відстань приблизно 315 км.

Долина Шредінгера Фото: space.com

Ще на одному знімку, яким поділилися корейські вчені, видно кратера Віхман, названого на честь астронома Моріца Віхмана. Цей кратер розташований на боці Місяця на півдні місячного моря під назвою Океан Бурь. Діаметр кратера становить майже 10 км.

Корейський орбітальний апарат Danuri повинен літати навколо Місяця протягом одного року і весь цей час він і далі робитиме докладні зображення поверхні супутника Землі.

Кратер Віхман Фото: space.com

Вчені з NASA вважають, що зображення, зроблені цим апаратом, допоможуть у подальших дослідженнях Місяця, а також допоможуть вибрати потенційні місця для посадки майбутніх автономних місяцеходів.

Ще на початку січня цього року космічний апарат Danuri надіслав на Землю зображення поверхні Місяця, а також знімки нашої планети. Саме так Земля виглядає, якщо дивитися на неї з навколокомісячної орбіти, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що апарат Danuri зробив унікальні зображення місячного ударного кратера Шеклтон на темній стороні Місяця, куди ніколи не потрапляє сонячне світло, тобто постійно затінений кратер. Але апарат, як уже було сказано вище, має спеціальну камеру, яка дозволяє заглянути в такі темні місця.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що собою представляє внутрішнє ядро Місяця і як за своїми характеристиками воно дуже нагадує внутрішнє ядро Землі, як уже писав Фокус.

А перед вихідними, а саме у п'ятницю, 5 травня жителі Землі могли спостерігати дуже рідкісне місячне затемнення, яке відбувається лише кілька разів за сторіччя, як уже писав Фокус.