Рідке чи тверде ядро. Вчені з'ясували, що розташовано всередині Місяця

Нове дослідження може покласти край давнім суперечкам учених про те, яким є ядро Місяця — твердим чи розплавленим.

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Учені довгий час намагаються знайти точну відповідь на питання про те, чим є ядро Місяця. Хоча було проведено чимало досліджень на цю тему, все ж таки це питання залишається відкритим. Автори нового дослідження вважають, що їхні результати можуть покласти край давнім суперечкам про те, чи є ядро Місяця твердим чи рідким. Справа в тому, що вчені знайшли, як вони вважають, точну відповідь, пише ScienceAlert.

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Зараз планетологи, щоб отримати уявлення про внутрішню структуру тих чи інших об'єктів у Сонячній системі, використовують сейсмічні хвилі. Коли ці звукові хвилі, які створюють землетруси, відбиваються від різних внутрішніх частин планети чи супутника, це дає можливість зрозуміти, що розташоване в надрах небесного тіла та який склад мають ці внутрішні структури.

Ґрунтуючись на даних, зібраних ще в межах місії "Аполлон", учені дійшли висновку, що ядро Місяця має зовнішню рідку розплавлену оболонку. Але що всередині? Рідке чи тверде внутрішнє ядро? Попередні дані повністю узгоджуються і з тим, і з іншим варіантом.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, група французьких учених вирішила розібратися з цим питанням і з'ясувати, яким же є саме внутрішнє ядро Місяця. Для цього вони зібрали безліч даних, зібраних за десятиліття різними космічними апаратами. Після цього вчені створили моделювання з різними видами ядра Місяця, щоб знайти найкращу відповідність наявним даним.

У результаті вчені з'ясували, що ядро Місяця дуже схоже на ядро Землі. Воно дійсно має зовнішню розплавлену рідку оболонку, але всередині розташоване не розплавлене, а тверде внутрішнє ядро. Учені вважають, що зовнішнє ядро має діаметр приблизно 720 км, а внутрішнє ядро — приблизно 516 км. Для порівняння, діаметр Місяця становить майже 3,5 тисячі кілометрів.

Учені з'ясували, що ядро Місяця дуже схоже на ядро Землі Фото: NASA

Також, як свідчить дослідження, внутрішнє ядро Місяця, що є твердою кулею, має майже таку ж щільність, як і залізо. Вчені оцінили щільність внутрішнього ядра супутника Землі приблизно в 7822 кг на кубічний метр.

Найцікавіше, що ще 12 років тому група вчених із NASA вже припустила, що внутрішнє ядро Місяця є твердим, має щільність приблизно 8 тисяч кг на кубічний метр, а його діаметр становить приблизно 480 км.

Автори нового дослідження вказують на те, що вони не тільки підтвердили попереднє припущення, але й дали точніші оцінки основним характеристикам ядра Місяця. Це відкриття також є важливим і для кращого розуміння еволюції нашого супутника.

Понад 4 млрд років тому, незабаром після появи, наш супутник мав сильне магнітне поле, як і Земля. Але приблизно 3,2 млрд років тому це магнітне поле почало зменшувати свою потужність і пізніше зникло. Те, з чого складається місячне ядро, має важливе значення для розуміння того, як і чому зникло магнітне поле Місяця, кажуть учені.

Тепер залишилося лише підтвердити результати нового дослідження на місці. З огляду на те, що NASA відправить перших у 21 столітті астронавтів на Місяць уже через 2 роки, вчені зможуть отримати новий набір сейсмічних даних, враховуючи значний прорив у розвитку технологій. Але вчені вважають, що, швидше за все, їхні результати дуже близькі до істини.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що один із квазісупутників Землі насправді є уламком, що відколовся від Місяця.

Також Фокус писав про те, що китайський орбітальний апарат зробив найповнішу карту Марса на основі тисяч зображень поверхні планети.