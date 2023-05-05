Китайський апарат зробив повну карту Марса: відома остаточна доля марсоходу КНР (відео)

Нові зображення поверхні Червоної планети китайські вчені використовуватимуть для планування своїх майбутніх місій.

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Представники Національного космічного управління Китаю та Китайської академії наук представили серію нових зображень усієї поверхні Марса, які зробив орбітальний апарат "Тяньвень-1", пише Space.

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У Китаї показали нове досягнення свого першого апарату, що полетів до іншої планети. "Тяньвень-1" вийшов на орбіту навколо Марса у лютому 2021 року і за цей час надав ученим чимало важливих наукових даних. Але китайські вчені показали результати його роботи за період між листопадом 2021 року та липнем 2022 року. За цей час космічний апарат облетів Марс 284 рази і зробив 14 757 зображень поверхні планети.

Представники Національного космічного управління Китаю та Китайською академією наук представили серію нових зображень усієї поверхні Марса. Фото: CNSA

Всі ці зображення були оброблені і з них склали загальну карту Марса, яка є проекцією сфери на плоскій поверхні. Власне, так створюються і карти Землі. Ця глобальна карта Марса має роздільну здатність 76 метрів на піксель.

Всі ці зображення були оброблені і склали загальну карту Марса Фото: CNSA

За словами головного конструктора китайських космічних апаратів, що досліджують Марс, Чжан Жунцяо, "Тяньвень-1" надіслав дуже докладні кольорові зображення Червоної планети, за допомогою яких вдалося створити якісну повну базову карту Марса. Цю карту китайські вчені планують використовувати для розробки своїх наступних місій на цю планету, а також збираються поділитись даними з іншими країнами.

У 2030 році Китай планує відправити на Марс космічні апарати, які зберуть і доставлять на Землю зразки місцевої породи і якраз зображення "Тяньвень-1" допоможуть визначити найкраще місце для посадки.

"Тяньвень-1" надіслав дуже докладні кольорові зображення Червоної планети Фото: CNSA

Під час презентації масштабної карти Марса Чжан Жунцяо також надав нову інформацію про долю китайського марсоходу Zhurong, який з грудня минулого року залишається у сплячому режимі. Як і минулого разу, а Фокус вже про це писав, китайський вчений знову повідомив, що апарат покритий дуже великим шаром пилу і не може отримати достатньо сонячної енергії, щоб вийти зі сплячого режиму. За словами Чжан Жунцяо, найімовірніше, це означає, що марсохід уже ніколи не відновить свою роботу на Марсі.

До речі, китайські вчені дали назви 22 географічним об'єктам на Червоній планеті, розташованим неподалік місця посадки марсоходу Zhurong. Ці назви вже прийняті для використання міжнародним науковим співтовариством.

Довга сплячка китайського марсоходу

Китайський марсохід Zhurong Фото: CNSA

Як уже писав Фокус, у травні 2022 року цей космічний апарат перейшов у сплячий режим. Він це зробив для того, щоби пережити сувору марсіанську зиму, коли кількість сонячної енергії різко зменшується. Також зими на Марсі відомі своїми сильними пиловими бурями, які можуть значно нашкодити будь-якому апарату, що досліджує планету.

Після того, як марсохід не вийшов на зв'язок із Землею у грудні, коли він мав вийти зі сплячого режиму, протягом тривалого часу китайські вчені намагалися дізнатися, що сталося, як уже писав Фокус.

І лише наприкінці квітня Китай визнав, що сонячні панелі марсоходу покрилися великим шаром марсіанського пилу і це стало причиною того, що він не зміг вийти зі сплячого режиму і надіслати сигнал на Землю, як уже писав Фокус.

У той же час, вже 10 років на Марсі працює марсохід NASA Curiosity і нещодавно вчені відправили йому важливе оновлення програмного забезпечення. Тепер марсохід краще обробляти інформацію і рухатися швидше, як уже писав Фокус.